Les 76ers de Philadelphie déplacent Shake Milton dans la formation de départ pour une raison. C’est un gars qui peut abattre des tirs et il peut aider à étendre le sol en attaque.

Après une mauvaise performance contre les Indiana Pacers, Milton a intensifié et foré le vainqueur du match dans une victoire de 132-130 sur les San Antonio Spurs lundi. Après avoir été sans but avec trois revirements contre l’Indiana, Milton a récolté 16 points, y compris le gros coup tardif pour amener Philadelphie à cette grande victoire.

«Il fait un excellent travail jusqu’à présent en étant placé dans le rôle dans lequel il joue», a déclaré Josh Richardson, son coéquipier d’arrière-terrain. «C’est sa première année à avoir vraiment des minutes, alors pour rebondir sur la façon dont il a joué le dernier match qui était toujours OK, mais pas génial, mais ce soir, il est sorti agressif et nous a mis en attaque et ce tir à la fin du match était énorme. Je le félicite pour cela. C’est un gros coup. »

Milton a 23 ans et en est à sa deuxième saison hors SMU, c’est donc un grand moment pour lui. Les Sixers ont laissé échapper ce match et ont laissé une avance à deux chiffres se transformer en déficit avant qu’il ne vienne à la rescousse tard.

« Je suis content pour lui simplement parce que c’est sa première tentative sur cette scène et c’est un jeune joueur formidable », a déclaré Tobias Harris. «Il travaille très dur et c’est une question de confiance, de rester debout et de savoir qui vous êtes et ce soir, il a vraiment pu établir cela et faire de grands coups pour nous, c’était donc la clé.

Même Joel Embiid, qui a eu une petite dispute avec Milton dans le match d’ouverture avec les Pacers, a eu de très bons éloges pour son jeune meneur.

«J’étais vraiment heureux», a déclaré le grand homme. «C’est bien d’être dans cette situation et de frapper le vainqueur. Je suis extrêmement heureux pour lui. Il a travaillé très dur cette saison. Il s’exhibe et c’est un gros coup qu’il a frappé et cela nous a donné la victoire. Je suis extrêmement heureux pour lui, mais nous ne pouvons pas nous contenter. Nous devons continuer et continuer à nous améliorer.

La confiance que dégage ce jeune homme est quelque chose que l’entraîneur Brett Brown apprécie vraiment et pourquoi il lui fait tellement confiance. Peu de joueurs peuvent intervenir à ce moment-là et vraiment réussir. Au lieu de cela, il a livré le plus gros coup de sa carrière.

«Je pensais que l’action où les Spurs s’effondraient sur Joel, juste à cause de cette foule, et le fait que vous aviez quelqu’un qui pouvait passer le ballon et faire un tir se révélait nous faire gagner le match grâce à la confiance de Shake, »Dit Brown. « Normalement, beaucoup de gens ne vont pas tomber amoureux de ce tir, il l’a fait et il n’a pas hésité et compte tenu de sa performance dans le premier match, c’est un excellent moyen pour lui de nous aider à remporter cette victoire. »

Les Sixers espèrent maintenant que Milton pourra prendre ce type de performance et continuer à progresser. Ils affrontent les Wizards de Washington mercredi dans la bulle d’Orlando.