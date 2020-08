Les 76ers de Philadelphie étaient juste en train de retrouver la santé et de remettre tout le monde au sol. C’était leur chance de construire la chimie et de la faire grandir en équipe alors qu’ils se préparaient à chasser un championnat dans la bulle d’Orlando.

Au lieu de cela, Ben Simmons a eu un changement malheureux de sa rotule et il a été diagnostiqué avec une subluxation dans sa rotule gauche et il sera indéfiniment absent. C’est un coup dur pour les Sixers et leurs projets de championnat car l’équipe n’a pas vraiment de calendrier pour son retour.

«Certaines informations sont fluides. Cela bouge toujours », a déclaré l’entraîneur Brett Brown. «En ce qui concerne l’indication de tout type d’échéance, de calendrier, de séries éliminatoires, peu importe, je ne suis pas en mesure d’offrir quoi que ce soit. Pas parce que nous ne le voulons pas, mais ces éléments sont toujours en cours d’évaluation. Ce que je sais, c’est que nous jouons à Orlando demain, nous ne l’avons pas, et c’est tout ce que je sais pour le moment. «

On ne peut nier à quel point Simmons est important pour cette équipe. L’absence de tir sauté mis à part, il fait tout le reste au niveau élite sur le sol et c’est là que les autres gars devront intervenir et fournir quelque chose où ils peuvent au moins correspondre au niveau de jeu qu’il a apporté.

« Je ne me souviens même pas que cela se soit produit », a ajouté Shake Milton. «Je me souviens juste qu’il est parti sur la ligne de touche. C’est difficile pour nous. Ben est un joueur incroyable, un athlète incroyable, il est comme un surhumain effrayant alors j’espère qu’il est capable de guérir très vite et de revenir sur le terrain parce que nous avons besoin de lui. «

C’est difficile pour une équipe des Sixers qui vient de le faire revenir d’une grave blessure au dos avant la suspension de la ligue. Il a pu remonter le temps pour ce redémarrage et maintenant il est de nouveau sorti.

«C’est parfois un peu frustrant, mais c’est ainsi que le jeu se déroule», a déclaré Josh Richardson. «Nous devons juste avoir une mentalité de prochain homme que nous avons eue toute l’année. Les gars prendront le relais et quand nous le récupérerons, il s’intégrera parfaitement. C’est un All-Star, il ne sera pas facile à remplacer, mais le reste de notre équipe fera le meilleur travail possible. «

Pour Brown, il doit maintenant trouver un moyen de mettre son équipe sur la même longueur d’onde et il va devoir s’assurer des domaines couverts par Simmons. Cela peut garder un entraîneur debout toute la nuit car il n’y a pas de véritable remplaçant pour un joueur de sa stature.

« Vous prenez l’équipe que vous avez et vous essayez de vous assurer que les zones sont aussi couvertes que possible avec la perte de Ben, il y a beaucoup de zones que vous allez devoir mieux corriger », a ajouté Brown. «Au cours de la nuit dernière, en enfilant votre chapeau d’entraîneur, vous essayez de comprendre comment le sous-titrer et le jouer. Quest-ce que ca veux dire? Il y a beaucoup de pièces mobiles en ce moment et nous sommes tous au courant des nouvelles que nous avons reçues. «

Philadelphie affronte l’Orlando Magic vendredi soir dans la bulle.