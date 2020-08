Les Pélicans de la Nouvelle-Orléans peuvent non seulement prolonger leur poussée en séries éliminatoires de jeudi, mais peuvent également mettre fin aux espoirs des séries éliminatoires de Sacramento dans le processus.

Classement de la conférence

8. Grizzlies (32-37) – Les Grizzlies se sont battus vaillamment contre l’Utah mercredi avant de faiblir dans l’étirement, un thème commun pour eux dans la bulle.

9. Trail Blazers 1,0 Go – Pas en action mercredi.

10. Spurs 2,0 Go – Sans une poussée tardive des Denver Nuggets alimentée par Michael Porter Jr., les Spurs auraient continué leur magie vaudou encore une fois.

11. Pélicans 2,0 Go – Pas en action mercredi.

12. Soleils 2,5 Go – Pas en action mercredi.

13. Kings 3,0 Go – Pas en action mercredi.

Jeux à regarder et centres d’intérêt

Phoenix contre Indiana, 16 h 00 – Les Suns continuent d’être le plus gros choc de la bulle. Ils continuent d’avoir l’un des calendriers les plus difficiles et devront affronter l’un des plus gros joueurs surprises de TJ Warren, mais ils ont déjà remporté des victoires plus impressionnantes. Pourtant, les fans de Pelican devraient encourager Warren à continuer.

Portland contre Denver, 20 h 00 – Les Nuggets pourraient être les plus grands alliés des Pélicans dans leur poussée en séries éliminatoires. Après avoir battu San Antonio mercredi, une victoire de Denver sur les Blazers pourrait tirer les Pélicans presque à égalité avec Portland.