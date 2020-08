Après qu’Avery Bradley ait décidé de se retirer, les Lakers de Los Angeles ont reçu un autre coup lorsque Rajon Rondo s’est fracturé le pouce pendant l’entraînement, le mettant à l’écart pendant six à huit semaines.

Rondo aurait semblé beaucoup plus jeune lors des entraînements et des entraînements individuels avant l’arrivée de l’équipe dans la bulle de Walt Disney World, et son absence s’est fait sentir tout au long des matchs de semis.

Alex Caruso et Quinn Cook ont ​​pris la relève à sa place, mais Los Angeles manque cruellement de sa capacité à jouer, en particulier en demi-terrain. Rondo a été en cure de désintoxication et est récemment arrivé en Floride où il dira en dehors de la bulle alors qu’il récupère.

Il devra soumettre des tests négatifs pendant qu’il est à l’extérieur et – en supposant de bons résultats – entrera dans la bulle et commencera la quarantaine mandatée par la ligue. Selon Chris B.Haynes de Yahoo Sports, les Lakers espèrent pouvoir remonter le temps pour le premier tour des séries éliminatoires:

«Rajon Rondo est arrivé à Orlando cette semaine mais il est en dehors de la bulle. Il travaille avec diligence pour revenir. Des sources m’ont dit que les Lakers ont bon espoir que si Rondo continue sa cure de désintoxication sans aucun revers, il sera peut-être en mesure de réintégrer la bulle à un moment donné au premier tour des éliminatoires. Pour le moment, des sources disent qu’il travaille avec Kurt Rambis, le conseiller senior en basketball des Lakers. «

Le premier tour des séries éliminatoires devrait débuter le 17 août, soit environ un mois après que Rondo ait subi une intervention chirurgicale sur sa fracture du pouce droit. S’il est toujours sur la bonne voie avec sa période de récupération de six à huit semaines, le vétéran pourrait éventuellement jouer au deuxième tour en supposant que les Lakers s’occupent des affaires contre les huit têtes de série.

«Playoff Rondo» serait un ajout bienvenu au violet et à l’or lorsque les matchs commenceront à compter, alors j’espère que le reste de sa réadaptation se passera bien.

Frank Vogel expérimente avec différents gestionnaires de balles

Lors des trois dernières défaites des Lakers, il était évident à quel point l’équipe exécute mal son attaque en demi-terrain avec LeBron James sur le sol.

Malgré ses lacunes, Rondo a au moins fourni une présence stabilisatrice sur le sol car il a été en mesure de faire entrer l’équipe dans leurs sets et de créer des occasions de marquer faciles en transition.

L’entraîneur-chef Frank Vogel s’est fortement appuyé sur Rondo pour impliquer le reste de la formation, mais il a examiné différents joueurs pour combler le vide du jeu.

«Nous devons impliquer Kuz et A.D. Vous voyez que ces deux gars jouent dans une formation de petites balles avec Rondo, ça va être vraiment bien pour nous. De toute évidence, « Do is out, donc nous examinons beaucoup de gestionnaires de balles différents avec ce groupe », a déclaré Vogel.

« Nous devenons une équipe de pick-and-roll, nous avons des confrontations si nous voulons entrer avec A.D. Certaines de ces choses ont été très efficaces pour nous. »

