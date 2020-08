Les Lakers de Los Angeles cherchent à tirer parti de leur solide performance lorsqu’ils affrontent les Portland Trail Blazers dans le troisième match, le vainqueur prenant une avance de 2-1 dans la série.

Les Lakers ont finalement réussi à sortir de leur marasme de tir jeudi soir, dominant absolument les Trail Blazers de fil en fil. Défensivement, L.A. était plus élitiste que jamais, détenant l’une des meilleures infractions de la NBA à 88 points.

À l’exception du quatrième quart – qui était entièrement du temps perdu – les Lakers n’ont pas permis à Portland de marquer plus de 22 en un quart depuis les 12 premières minutes du premier match.

Offensivement, L.A. a joué de loin son meilleur match de la bulle. Les Lakers ont gagné 111-88 en frappant 14 3 points contre les huit de Portland. Surpasser les Trail Blazers serait une excellente formule pour gagner facilement la série.

Anthony Davis cherchera également à répéter sa performance monstre du match 2. En seulement 29 minutes, Davis avait 31 points et 11 rebonds sur 13 sur 21 du terrain. Cette performance a fait de lui le premier Laker et le cinquième joueur à marquer plus de 30 points et à obtenir plus de 10 rebonds en moins de 30 minutes dans un match éliminatoire.

Davis sera confronté exactement aux mêmes affrontements dans ce match, alors que le grand homme polyvalent des Trail Blazers, Zach Collins, a été officiellement exclu de la saison en raison d’une fracture capillaire. Wenyen Gabriel, Hassan Whiteside et Jusuf Nurkic seront en grande partie en charge de la gestion de Davis.

LeBron James espère également faire avancer les choses par lui-même dans cette série, alors que le deuxième match ne l’a vu marquer que 10 points, six rebonds et sept passes décisives, pour accompagner six revirements. Malgré un premier match record de James, il n’a pas encore l’air pleinement engagé dans la série.

En ce qui concerne les acteurs, le tir à 3 points reste la priorité absolue. Kentavious Caldwell-Pope a finalement trouvé un rythme sous la forme de 4 sur 6 sur trois, marquant 16 points. Cependant, le reste des joueurs de rôle a encore eu du mal, alors que Danny Green, Markieff Morris, Alex Caruso et Kyle Kuzma se sont combinés pour aller seulement 3 en 14 derrière l’arc.

Si le match 2 était la preuve de quoi que ce soit, c’est que les Lakers ont la capacité de simplement submerger les Trail Blazers, tant que la défense reste forte et que seulement deux ou trois des joueurs de L.A. voient leurs tirs tomber.

Damian Lillard sera une histoire à regarder, car il a subi une luxation du doigt au troisième quart du match 2. Bien qu’il jouera, Lillard est préoccupé par la blessure qui a eu un impact sur sa manipulation de balle.

Rajon Rondo est actif pour le troisième match, mais l’entraîneur-chef des Lakers Frank Vogel n’a pas révélé s’il jouerait. Cela a fini par être un point discutable, cependant, car Rondo a eu des spasmes dans le dos pendant les échauffements avant le match et a ensuite été exclu.

Lakers (1-1) contre Trail Blazers (1-1)

17h30. PT, 22 août 2020

ESPN Wide World of Sports Complex, Orlando, Floride

Télévision: ABC

Radio: ESPN L.A.710

Lineup de départ projeté des Lakers:

PG: LeBron James

SG: Kentavious Caldwell-Pope

SF: Danny Green

PF: Anthony Davis

C: JaVale McGee

Réserves clés: Kyle Kuzma, Alex Caruso, Dwight Howard, Markieff Morris, Rajon Rondo

Programmation de départ de Trail Blazers:

PG: Damian Lillard

SG: CJ McCollum

SF: Carmelo Anthony

PF: Wenyen Gabriel

C: Jusuf Nurkic

Réserves clés: Gary Trent Jr., Hassan Whiteside, Mario Hezonja

Êtes-vous abonné à notre chaîne YouTube? C’est le meilleur moyen de regarder des interviews de joueurs, une couverture exclusive d’événements, de participer à des émissions en direct, et plus encore!