Cotes des paris Raptors vs Bucks

Cotes des rapaces

+5,5 [BET NOW]

Cotes de dollars

-5,5 [BET NOW]

Moneyline

-235 / + 194 [BET NOW]

Plus / Moins

N / A [BET NOW]

Temps

18h30. ET

la télé

ESPN

Les Milwaukee Bucks et les Raptors de Toronto sont au sommet de la photo des séries éliminatoires de la Conférence de l’Est, verrouillés respectivement dans les têtes de série n ° 1 et n ° 2. Les Bucks ont décroché le meilleur record de la Conférence Est avec la victoire de jeudi contre le Miami Heat, tandis que les Raptors ont décroché la deuxième tête de série et leur deuxième titre consécutif dans la division Atlantique avec la victoire de dimanche contre les Memphis Grizzlies.

Malheureusement pour nous, cela rend cette possible confrontation finale de la Conférence de l’Est pratiquement sans signification. Je m’attends à ce que les deux équipes jouent leurs partants car c’est une dernière chance pour les deux équipes de se tester l’une contre l’autre tout en continuant à construire le rythme et l’élan pour les séries éliminatoires.

Raptors de Toronto

Les Raptors de Toronto ont suivi les 122-100 de vendredi soir contre les Boston Celtics avec une victoire de 108-99 sur les Memphis Grizzlies. Bien que leur défaite face aux Celtics ait été leur seul faux pas lors de la reprise de la NBA où ils sont 4-1 directement et contre l’écart, il y a des choses à retenir et des tendances préoccupantes que nous avons vues tout au long de la saison qui ont été renforcées.

Les Raptors n’ont pas d’étoile qui peut créer une attaque individuelle contre les défenses d’élite est un problème. Les Celtics ont maintenu Toronto à 14 points au premier quart et 37 points en première demie. Cette année, il n’y avait pas de Kawhi Leonard pour arrêter l’hémorragie.

Il y a aussi des problèmes de défense. Comme je l’ai dit dans mon aperçu Celtics vs Raptors, les Raptors et leur défense grouillante permettent le pourcentage le plus élevé de tentatives à 3 points (40,7%). De plus, 13,6% des tentatives de l’adversaire sont venues du coin, la valeur attendue (EV) la plus élevée tirée au sol en plus d’un dunk.

Dans le match de vendredi soir, Boston a choisi la défense de Toronto avec un mouvement de balle, faisant 16 des 46 trois points.

Les Raptors ont une fiche de 13-15 contre des équipes de .500 et plus, tout en étant 37-4 contre des équipes de .500. Les Raptors ont battu les équipes qu’ils sont censés battre, mais en dehors des Lakers de Los Angeles, contre lesquels ils se comparent bien, ils ont eu du mal avec la compétition d’élite et de haut niveau.

Toronto est un combiné 1-9 contre les Bucks, les Clippers, les Celtics, les Nuggets et les Rockets. La marge moyenne de victoire dans ces neuf défaites est de 13. Bien que les Raptors aient subi plus que leur juste part de blessures cette saison, ce qui a eu un impact sur certaines de ces pertes, leur record et leur MOV en disent long sur leur incapacité à le faire face à la meilleure compétition. .

Pour la plupart, les Raptors ne sont pas simplement en train de perdre ces jeux, ils sont pris dans les eaux profondes et noyés.

Nous découvrirons bientôt si ce n’est que du bruit et du hasard créé par la saison régulière de la NBA ou si c’est la réalité des Raptors 2020.

Bucks de Milwaukee

Avec le MVP en titre de Giannis Antetokounmpo, la meilleure défense de la ligue détenant des équipes à 102,3 points pour 100 possessions et une note nette de 10 et un record de 55-15, les Milwaukee Bucks connaissent l’une des plus grandes saisons de l’histoire de la NBA. Avant le verrouillage, ils étaient sur un rythme de 70 victoires.

Depuis le redémarrage, les choses ont été différentes. Ils arborent un dossier de 2-3 avec une note nette de 0,8.

Bien que l’attaque des Bucks semble toujours performer aux niveaux de pré-verrouillage, leur infraction de temps critique a laissé beaucoup à désirer. Ils ont manqué une avance de 7 points et n’ont pas marqué pour la finale 2:28 en temps réglementaire contre les Mavericks. Ils ont également pris une avance de 8 points dans les 3 dernières minutes contre les Rockets.

Les Bucks ont joué 24 minutes d’embrayage et ont une note de -2,4 dans ces situations, selon NBA.com.

Mais la défense a été le vrai problème. Leur D, qui était le meilleur de la ligue avant le redémarrage, abandonne désormais 111,9 points pour 100 possessions. Semblables aux Raptors, les Bucks abandonnent également un nombre alarmant de trois car leur défense est conçue pour limiter les points dans la peinture tout en abandonnant les tentatives ouvertes à trois points.

Selon cleaningtheglass.com, les Milwaukee Bucks se classent au troisième rang du nombre de trois donnés aux adversaires avec 39,5%.

Les Bucks viennent de subir une défaite face aux Mavericks dans laquelle Luka Doncic les a choisis à part dans le pick-n-roll et cédé aux tireurs ouverts. Les Mavericks ont fait 17 trios et ont commencé la prolongation en réalisant trois trios consécutifs, dont deux provenaient du drive et des coups de pied de Luka pour des buts ouverts à trois points.

Les Bucks devront ajuster leur couverture contre les équipes qui comptent davantage sur les trois pointeurs, sinon ils pourraient se retrouver dans la même position que lors des finales de la Conférence de l’Est de l’année dernière lorsque Fred VanVleet, Kyle Lowry et les Raptors de Toronto les ont abattus. d’un championnat potentiel.

Analyse des paris et sélection

Chaque ligne raconte une histoire.

Aucune de ces équipes n’a de quoi jouer, mais avec l’ouverture du marché des paris à Bucks -5,5, vous avez le sentiment que nous allons voir un meilleur effort de Milwaukee. Les Bucks avaient déjà marqué 6,5 points à domicile contre Toronto lors de leur match à domicile le 2 novembre.

Mes chiffres ont un avantage sur le terrain à domicile lors de l’année NBA avec une valeur de 2,3 points, mais l’avantage individuel de Milwaukee sur le terrain à domicile au Fiserve Forum vaut 3,19 points. Cela vous indique comment le marché évalue cette équipe de Bucks actuellement sur un terrain neutre à cet endroit particulier.

Les Raptors viennent de terminer un match dimanche contre les Grizzlies dans lequel tous leurs partants ont joué dans le quatrième quart. Bien qu’ils aient gagné avec une relative facilité, il est toujours un peu inquiétant qu’ils n’aient pu obtenir qu’une note offensive de 100,9 contre cette défense de Memphis.

Les Bucks, quant à eux, viennent d’un effondrement décevant face aux Mavericks. Il a fallu une performance extraordinaire de Doncic qui a inscrit 36 ​​points, 14 rebonds et 19 passes pour que Dallas remporte la victoire en OT.

Avec les Raptors dos à dos, leurs difficultés avec les équipes d’élite cette saison et Nick Nurse ne voulant pas montrer aux Bucks quoi que ce soit dont ils pourraient avoir besoin pour plus tard dans les séries éliminatoires, je pense que les Bucks gagnent celui-ci en partant.

Choisir: Bucks -5,5

