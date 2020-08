Cotes des paris Raptors vs Nets

Cotes des rapaces

Cotes des filets

Moneyline

Plus / Moins

Temps

18h30. ET

la télé

TNT

Les Raptors cherchent à compléter le balayage contre les Nets après une victoire impressionnante de 114-92 vendredi. Les Nets forceront-ils cette série à passer au cinquième match, ou les Raptors pousseront-ils les Nets à l’extinction?

Décomposons-le.

Raptors de Toronto

Les Raptors peuvent manquer Rondae Hollis-Jefferson (genou), qui est discutable pour le match 4, mais son absence potentielle ne devrait pas les impacter du tout. Ils ont tiré sur tous les cylindres de cette série, marquant 116,8 points pour 100 possessions tout en n’abandonnant que 99,7 – une différence de 17 points.

Toronto a navigué dans cette série avec un pourcentage de buts de terrain efficaces de 55,8% (eFG%) tout en limitant Brooklyn à seulement 48,0% eFG% et en forçant le roulement sur 15,1% des possessions. Cela donne aux Raptors l’occasion de démarrer les jeux un peu à froid, mais d’allumer les brûleurs pour faire sauter les Nets à long terme, car ils forcent des erreurs et prennent de meilleurs coups.

Les Raptors aiment courir et ont pu sortir en transition 19,2% du temps, le plus en séries éliminatoires.

filets de Brooklyn

L’absence de Joe Harris occupe une place importante dans cette série.

À l’approche du troisième match, j’ai écrit en détail comment il est le tireur le plus efficace des Nets, et quand il est hors du terrain, l’attaque de Brooklyn en souffre. Cela était évident dans le match 3: l’eFG% des Nets était dérisoire de 43,2%, et ils n’ont fait que 32,0% de leurs tentatives en 3 points. Ce n’est pas la façon de battre cette équipe de Raptors.

Les Nets n’obtiendront pas non plus de renforts offensifs pour ce match, car Jamal Crawford (ischio-jambiers) reste absent.

Sans Harris, il est beaucoup plus difficile d’espacer le sol, ce qui ne permet pas à Caris LeVert de faire fonctionner la même pièce comme chauffeur ou comme facilitateur. De plus, Timothé Luwawu-Cabarrot a régressé alors qu’il assumait un rôle plus important et que les Raptors ont pu le convaincre – il n’a marqué que 10 points lors du dernier match après avoir affiché des totaux de 17 et 26 au cours des deux matchs précédents.

Le seul point positif a été l’effort de Jarrett Allen sur le verre (14,6 rebonds par match dans cette série), mais il doit avancer et être une menace plus importante offensivement. Il n’a eu aucune tentative de tir enregistrée depuis le dernier match.

Les Nets ont été courageux et devraient donner leur maximum d’effort dans ce jeu d’élimination, mais en fin de compte, c’est une tâche trop difficile pour eux.

Analyse des paris et sélection

Par Cleaning the Glass, les Raptors ont couvert l’écart avec une moyenne de 7,3 points par match cette série. De plus, il a été rentable de faire disparaître les équipes qui ont eu des séries de défaites de trois matchs ou plus – un profil qui s’applique aux Nets, qui ont perdu 0-3 dans cette série et ont en fait perdu leur dernier match avant le début des séries éliminatoires.

Vous pouvez faire confiance aux Raptors pour s’occuper des affaires et couvrir cette propagation. Et même si je suis également tenté par l’équipe des Nets sous (102), je resterai probablement avec un camp.

LE CHOIX: Raptors -12,5

