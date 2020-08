Les 76ers de Philadelphie sont entrés dans le match de mardi avec les Phoenix Suns sévèrement en désavantage numérique. Il leur manquait essentiellement tout leur alignement de départ – Shake Milton exclu – et cela a donné l’occasion à d’autres gars d’intensifier et de faire une déclaration.

Cependant, il serait difficile de trouver qui que ce soit qui penserait que Raul Neto et Kyle O’Quinn, peu utilisés, seraient ceux qui agiraient et produiraient de gros chiffres.

Neto a égalé son record de points en carrière avec 22 et O’Quinn a terminé à un point d’un triple-double avec neuf points, 10 rebonds et 11 passes décisives dans une défaite contre les Suns. Leurs efforts peuvent donner à l’entraîneur Brett Brown la confiance qu’il peut faire appel à eux lorsque le temps l’exige si quelque chose arrive à leurs principaux joueurs.

«Comment pourraient-ils pas? Je pensais que les deux étaient vraiment, vraiment bons, »sai Brown. «Regardez Kyle O’Quinn qui passe de cette zone de poteau haut du coude. Regardez comment Raul Neto est capable de créer son propre coup et de courir pour pick and roll et atteindre le bord. «

Neto, à toutes fins utiles, a été expulsé de la rotation. L’émergence d’Alec Burks a été un facteur énorme pour cette équipe sur le plan offensif et il a vraiment pris en charge les fonctions de gardien de but de sauvegarde en raison de sa capacité à marquer. Neto joue à peine plus, mais il est resté prêt et c’est ce qui lui a permis de si bien jouer mardi.

«Je veux dire que ce n’est pas facile, mais c’est mon travail», a déclaré Neto. «Être prêt mentalement, c’est le plus important. Nous travaillons assez dur pour aller jouer au basketball. Je pense que le plus dur est d’être prêt mentalement. Je pense juste être prêt, essayer de visualiser, méditer ou faire tout ce que je dois faire pour traverser ces jours difficiles où vous ne jouez pas et quand vous obtenez un nom appelé, amusez-vous et amusez-vous. «

Une autre chose qui a marqué Brown était sa capacité à jouer la défense. Avec les séries éliminatoires qui approchent du coin, les Sixers vont chercher des gars qui peuvent jouer la défense à la rigueur et le meneur vétéran l’a fait mardi.

« Je pensais à la défense de Raul, vous jouez les séries éliminatoires, vous commencez à voir qui vous correspondez de vitesse avec les quelques équipes qui restent quand nous pourrions croiser et jouer », a ajouté Brown. «Cet ensemble de compétences pourrait être requis. Ce match de ce soir m’a donné la confiance nécessaire pour me surprendre me donne en fait plus confiance qu’ils pourraient être en mesure d’entrer et de contribuer.

Quant à O’Quinn, il n’a pas beaucoup joué cette saison avant même la pause en championnat. Il n’a alors pas beaucoup joué dans la bulle jusqu’à ce point et il est entré et il a joué comme un vétéran le devrait.

«Ça fait du bien quand le chef vous fait un compliment de n’importe quel point de vue», a déclaré O’Quinn. «J’apprécie cette opportunité. Les gars me gardent le moral alors c’est comme un bon compromis. Lorsque vous en avez l’opportunité et que vous répondez, cela fait du bien. Vous voulez faire de votre mieux, mettre vos nerfs de côté et performer pour que j’apprécie l’opportunité et contrôle ce que je peux.