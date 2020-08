En ce jour de 2007, l’ancien légende du tireur des Indiana Pacers, Reggie Miller, a refusé l’offre du président de l’équipe des Boston Celtics, Danny Ainge, de rejoindre les Celtics 2007-08 alors que le directeur général de Boston cherchait à rassembler un concurrent cet été-là.

Miller, un luminaire de tir acéré connu pour son tir mortel à l’extérieur qui avait alors été retiré pendant deux saisons après 18 campagnes avec les Pacers, a donné à l’offre une réelle considération lorsqu’il a reçu l’appel d’Ainge.

«Je suis toujours flatté lorsque mon nom est mentionné comme quelqu’un qui

peut encore aider une équipe de la NBA à remporter un championnat », a proposé l’analyste de la NBA de l’époque pour TNT via J.A. Adande.

« A contacté Reggie et il envisage un retour

avec nous », a partagé Ainge sur la perspective d’ajouter Miller au mastodonte qu’il a assemblé, qui avait déjà l’un des plus grands tireurs de tous les temps à bord avec le gardien de tir étoile Ray Allen.

Sans anneau malgré près de deux décennies en NBA, l’offre était attrayante pour Miller même après la longue pause en tant que joueur et son âge relativement avancé.

En fin de compte, la perspective de vivre sur la route était trop dure pour l’ancien Pacer, du moins le disait-il à l’époque.

«Je peux toujours tirer avec les meilleurs d’entre eux», a proposé le tireur à 3 points de tous les temps (Allen était encore loin de le dépasser au total à 3 points) via Adande.

«Mentalement, je ne sais pas si je peux faire huit mois», a-t-il expliqué. «Février, mars, j’aurais été mort.

« Je veux que les gens sachent, je ne revenais pas parce que je m’ennuyais », a ajouté Miller. «Je ne l’étais pas. Michael Jordan s’ennuyait à son retour. Je n’ai pas manqué les matchs, je n’ai pas manqué les vestiaires, je n’ai pas manqué le bus, je n’ai pas manqué les avions. Je voulais revenir jouer avec Kevin et éventuellement gagner un championnat.

«C’est la raison pour laquelle je l’ai pris au sérieux et j’y suis allé deux fois par jour pendant deux semaines consécutives», a-t-il ajouté.

Et c’était la fin de la possibilité de Reggie Miller en tant que Celtic.

Plus tard, Miller admettrait que le temps n’était tout simplement pas suffisant pour se mettre en forme selon Shira Springer du Boston Globe, et Ainge a révélé s’il avait su que c’était l’obstacle, il aurait donné plus de temps à la légende, créant l’un des des «et si» plus intrigants de l’histoire des Celtics.