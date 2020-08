La base espagnole des Phoenix Suns, Ricky Rubio, a assuré qu’ils avaient «faim» après avoir repris la NBA avec une séquence de 5-0 qui les rapproche du différend «play-in» en Conférence Ouest, mais a également demandé le calme car que ses options pour y parvenir « arrivent à terminer 8-0 et que le reste de l’équipe perd ».

08/09/2020 à 11:09

CEST

PRESSE EUROPE

« Nous avons faim et nous savons que nos options sont de terminer 8-0 et que le reste des équipes perdent, c’est donc notre objectif, match par match, en essayant de sortir et de gagner tous les soirs. 5-0, c’est très bien, mais nous n’avons encore rien fait, et maintenant nous avons un match très important contre Oklahoma City », a-t-il déclaré. Rubio après la victoire contre Miami Heat par 119-112.

Le Catalan estime que l’arrêt dû au coronavirus a pu aider « une très jeune équipe ». « Cela a été une transition d’une saison à l’autre et cela a contribué à la croissance », a-t-il averti dans des déclarations recueillies par ‘nba.com’.

« Aussi pour commencer à gagner et que le moment est roulé, cela aide beaucoup et nous savons que nous ne pouvons pas échouer, que nous devons gagner chaque match et même ainsi nous devons espérer que certains résultats de certaines équipes nous favorisent. Nous devons donc faire notre chose. travailler et nous essaierons de gagner ce qui reste.

L’international a reconnu que la performance de Soleils « C’est une grande illusion » plus qu’une surprise. « A l’entraînement, nous avions déjà vu que de nombreux joueurs avaient fait un pas en avant. Au cours de la saison, nous avons eu des blessures qui ne nous ont pas permis de prendre beaucoup de rythme. Et c’est difficile, surtout dans une saison où vous êtes une équipe jeune et n’avez pas l’expérience, mais nous sommes venus avec beaucoup de désir, avec l’illusion qu’il n’a rien à perdre et que nous sommes là », a-t-il déclaré.