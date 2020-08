Un soir où James Harden et Eric Gordon ont tiré un combiné de 2 sur 21 sur 3 points (9,5%), les Houston Rockets ont quand même remporté le deuxième match contre Oklahoma City à deux chiffres – en grande partie grâce à leur défense.

Les Rockets sous-dimensionnés ont exploité leur défense agressive, passant à la perfection en seconde période, menant à une paire de manches 16-2 et 20-2 sur deux périodes différentes de plus de sept minutes. Cette victoire donne aux Rockets une avance de 2-0 au premier tour des éliminatoires de la NBA 2020, le troisième match de la série des sept meilleurs étant prévu samedi.

Bien que Russell Westbrook (souche quadruple droite) ait de nouveau été mis à l’écart, les caméras de télévision l’ont montré encourageant, soutenant et entraînant vocalement ses coéquipiers du banc tout au long du match.

Alors que le personnel d’entraîneurs de Houston et les joueurs sur le terrain méritent la majorité du crédit pour le résultat de jeudi, les commentaires d’après-match des Rockets suggéraient que d’autres dans la zone du banc avaient obtenu une aide.

Dans les entrevues d’après-match, plusieurs chefs d’équipe ont loué l’énergie du banc sous la forme de Westbrook, du centre vétéran Tyson Chandler et de joueurs actifs qui n’étaient pas dans le match.

«Nous devons générer notre propre enthousiasme», a déclaré l’entraîneur-chef Mike D’Antoni. «Nous n’avons pas de fans ici, alors c’est vraiment au banc et aux joueurs qui viendront de produire l’énergie dont nous avons besoin pour surmonter des moments difficiles ou des batailles de fatigue. Ils ont été formidables. Russell, Tyson Chandler qui n’a pas joué, vous entendez toujours sa voix. Vous ne pouvez pas mettre de prime là-dessus. Russ a été très encourageant. C’est fantastique. »

« Il ferait mieux d’encourager, il n’a rien d’autre à faire », a plaisanté Harden. «Russ est notre chef. Sa communication, sa voix nous importent. Je suis tellement fier des gars que nous avons joué. Défensivement, les maintenir sous les 100 points après le premier quart-temps, en dit long sur nous.

C’est toute une performance de la part d’une défense qui s’est classée au milieu du peloton au 14e rang au classement général de la saison régulière 2019-20 de la NBA. Dans les commentaires d’après-match, le vétéran leader et as défensif P.J. Tucker a déclaré que les Rockets utilisaient le manque de taille à leur avantage en «se mettant sous les gens» et en les empêchant de jouer.

Même lorsque les Rockets avaient du mal à tirer avec leurs 3 points habituels pendant de longues périodes de match de jeudi, cela semblait rarement faire des ravages sur leur énergie ou se concentrer de l’autre côté du terrain. C’est là que l’énergie du banc semblait s’avérer particulièrement utile.

Au cours de la course 20-2, qui est arrivée à la fin du troisième quart et au début du quatrième lorsque Harden était sur le banc, « The Beard » a rejoint Westbrook, Chandler et d’autres sur la ligne de touche de Houston pour encourager ses coéquipiers sur le terrain et aider à compenser l’absence de fans à la «bulle» Disney World de la NBA en Floride centrale.

«C’est de cela qu’il s’agit», a déclaré D’Antoni. «Quoi qu’il en soit, tout le monde encourage l’autre gars et fait tout ce qu’il peut faire offensivement pour l’autre gars. Quand vous avez ce genre d’esprit… c’est génial. C’est formidable de faire partie de tout le groupe, James est là pour féliciter tous les gars pour le travail qu’ils ont fait. Cela va très loin. Vous ne pouvez pas l’enseigner, cela doit juste arriver. C’est amusant à ce stade. «

Lors de la conférence de presse d’après-match, Harden a expliqué la dynamique:

Nous nous nourrissons les uns des autres. Tout au long du jeu, depuis le saut au ballon, nous devons nous encourager et nous donner de l’énergie. Même lorsque les choses ne vont pas bien, nous continuons à nous donner ce regain de confiance. Parce que nos tirs vont tomber, et défensivement nous allons être actifs. Le courage et la confiance vont un long chemin, alors nous essayons de répandre cela entre nous, nos coéquipiers et entraîneurs, et ils nous le renvoient. Cela va très loin, surtout ici et sans les fans.

Harden a déclaré que l’intensité de Houston avait en fait augmenté à un niveau supérieur en raison du mauvais tir, qui les avait obligés à compenser par d’autres moyens.

« Quand nous faisons des coups, notre butin est bien plus fou », a déclaré Harden. « Mais je pense que notre butin est encore meilleur quand nous ne le sommes pas, parce que nous devons garder et défendre, et être sur la même page défensivement. Notre attention va être encore plus grande lorsque nous ne faisons pas de plans. «

Danuel House Jr., qui a marqué un sommet en carrière en séries éliminatoires de 19 points et a mené les Rockets avec neuf rebonds, a été un rouage défensif clé et sur le terrain pour la plupart des deux manches de la deuxième mi-temps. Il remarqua clairement le banc aussi.

« Nous voulons nous assurer que les gars ne se soucient pas d’eux-mêmes, donc les gars font preuve d’une grande énergie sur le terrain et en dehors du terrain », a déclaré House aux journalistes. «Et les gars qui ne jouent pas font preuve d’une énergie incroyable. Ils sont également vocaux et communiquent avec tout ce qui se passe là-bas. «

Le match 3 entre les Rockets et le Thunder débutera à 17h00. Central samedi, avec une diffusion nationale sur ESPN et une version régionale (avec les annonceurs de Houston) sur AT&T SportsNet Southwest.