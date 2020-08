Le gardien All-Star Russell Westbrook est répertorié dans le rapport officiel sur les blessures des Houston Rockets comme douteux pour jouer dans le match de marque de jeudi contre les Lakers de Los Angeles en raison d’un quad droit meurtri.

On ne sait pas quand Westbrook a subi la blessure, mais cela pourrait aider à expliquer sa performance médiocre lors de la défaite de mardi contre Portland.

Après avoir marqué un sommet de 31 points (sur 47,6% de tirs) lors de la victoire de dimanche sur Milwaukee, Westbrook a été limité à 15 points sur 5 tirs sur 14 (35,7%) contre Portland.

Avec un autre garde Eric Gordon déjà absent en raison d’une entorse à la cheville gauche, les Rockets seraient assez minces dans la zone arrière pour le grand match de jeudi si l’ancien MVP n’était pas en mesure de jouer.

C’est un équilibre délicat pour l’entraîneur-chef Mike D’Antoni et les Rockets, qui sont entrés mercredi à égalité dans la colonne des défaites avec Utah (42-25) et Oklahoma City (41-25) dans la course serrée pour les séries éliminatoires de la Conférence Ouest. Pourtant, avec le début des séries éliminatoires à moins de deux semaines, ils ont également tout intérêt à faire attention à toute blessure.

Ni D’Antoni ni Westbrook n’ont mentionné la blessure dans les commentaires d’après-match de mardi, et D’Antoni ne l’a pas non plus citée avant l’entraînement de mercredi. Westbrook n’était pas prévu pour une entrevue.

Maintenant âgé de 31 ans, Westbrook marque en moyenne 27,4 points, 8,0 rebonds et 7,1 passes décisives en 36,1 minutes par match lors de sa première saison à Houston. Neuf fois All-Star de la NBA, il enregistre un record de carrière de 47,2% sur le terrain avec les plus petits Rockets – dont le style non conventionnel a contribué à ouvrir plus d’opportunités pour Westbrook d’attaquer la jante.

Le pronostic de jeudi entre les Rockets (42-25) et les Lakers (51-15) est fixé à 20h00. Central, avec une émission nationale sur TNT et une émission régionale (avec les annonceurs de Houston) sur AT&T SportsNet Southwest. Les Lakers ayant déjà remporté la tête de série n ° 1 de l’Ouest, il n’était pas encore clair mercredi s’ils prévoyaient de jouer tous leurs joueurs clés.