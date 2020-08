Kings de Sacramento a réussi à gagner contre Pélicans de la Nouvelle-Orléans par 140-125 lors d’une nouvelle journée NBA. La veille, les joueurs des Sacramento Kings ont été vaincus contre Mavericks de Dallas par 110-114, tandis que les Pélicans de la Nouvelle-Orléans ont gagné dans le duel avant Memphis Grizzlies par 109-99. Avec ce résultat, pour le moment Kings de Sacramento il serait exclu des play-offs avec 28 matchs gagnés sur 67 joués. Pour sa part, Pélicans de la Nouvelle-OrléansAprès le match, il serait hors des Play-offs avec 29 matchs gagnés sur 67 joués. Suivez le classement NBA après le duel.

Le premier quart-temps a connu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, même si à la fin l’équipe locale a fini par se distancer et a conclu avec un résultat de 49-39. Après cela, au cours du deuxième trimestre, les visiteurs ont réussi à se rapprocher du tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un 10-2 partiel au cours du trimestre, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 28-31. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 77-70 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième quart-temps, les locaux ont réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce quart de 13-1 et sont venus l’emporter par 14 points (110-96) jusqu’à conclure avec un résultat partiel de 40-33. (et un 117-103 au total). Enfin, dans le dernier quart-temps, l’équipe locale a encore creusé sa différence, a eu une différence maximale de 19 points (132-113), et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 23-22. Enfin, le match s’est terminé sur un score final de 140-125 pour les joueurs de l’équipe locale.

Parallèlement à tout cela, les joueurs de Kings de Sacramento qui se sont le plus démarqués lors de la confrontation ont été Bogdan Bogdanovic et De’Aaron Fox, qui a obtenu 35 points, trois passes et quatre rebonds et 30 points, 10 passes et trois rebonds respectivement. De son côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Brandon Ingram et Zion Williamson, avec 24 points, trois passes et trois rebonds et 24 points, deux passes et deux rebonds respectivement.

Le prochain affrontement de Kings de Sacramento sera contre Filets de Brooklyn dans le L’arène. De son côté, le prochain rival de Pélicans de la Nouvelle-Orléans être Wizards de Washington, avec qui il jouera dans le Visa Athletic Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.