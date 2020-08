Un nouveau rendez-vous avec la NBA nous amène à la confrontation entre Sacramento Kings et Orlando Magic. Cette fois, les rois agissent comme des visiteurs contre la magie. Sacramento a perdu par 129-120 vendredi dernier lors de son premier match après quatre mois d’interruption de la compétition et l’a fait contre les Spurs, tandis que le Magic a ajouté sa première victoire, également vendredi, contre les Brooklyn Nets pour à la suite de 128-118.

Les Sacramento Kings se sont battus dur contre San Antonio vendredi dernier, mais ont finalement été vaincus à leur retour à la compétition après tant de mois de pause. L’équipe doit de toute urgence gagner si elle veut avoir une chance d’être en séries éliminatoires, car elle est actuellement douzième de la Conférence Ouest, à trois matchs et demi des Grizzlies, huitièmes. Contre les Spurs, le meilleur buteur de l’équipe a été De’Aaron Fox avec un total de 39 points et six passes.

Les Kings sont vingt-troisième en attaque puisqu’ils marquent en moyenne 109,2 points par match, alors qu’ils sont vingt-septième en rebonds, vingt-deuxième en passes décisives donnant une moyenne de 23,4 par jour et, en plus, ils sont dix-septième en défense car ils permettent aux rivaux de marquer en moyenne de 111,2 points cette saison. De’Aaron Fox est le deuxième meilleur buteur de l’équipe avec une moyenne de 20,8 points et 6,7 passes décisives, tandis que Buddy Hield ajoute 19,6 points et Harrison Barnes ajoute une moyenne de 14,6 points.

Orlando Magic, quant à lui, a ajouté une première victoire contre les Nets depuis le retour à la compétition et la quatrième consécutive au nombre mondial de matchs joués. De cette façon, l’équipe est septième de la Conférence Est, avec un avantage d’un demi-match sur Brooklyn, qui est huitième et six et demi matchs derrière Washington à la neuvième place. Contre les Nets, le meilleur buteur de l’équipe était Evan Fournier avec un total de 24 points et cinq passes.

Les Magic sont 27e en attaque cette année car ils marquent en moyenne 106,7 points par match, alors qu’ils sont 17e en rebonds, 16e en passes décisives avec une moyenne de 24,1 par match et, enfin, ils sont huitièmes en défense car ils permettent aux rivaux de marquer un Moyenne de 107,5 points cette année. Nikola Vucevic a une moyenne de 19,5 points et 11 rebonds, tandis qu’Evan Fournier ajoute 18,9 points et Terrence Ros contribue 14,7 points.

Sacramento a essayé de battre San Antonio, mais a échoué car Hield avait du mal à marquer et c’était finalement définitif pour perdre le match. L’équipe va manquer de faire Bagley III et c’est quelque chose dont le Magic profitera avec Vucevic, Gordon, Birch, Bamba et le retour d’Isaac. Dans le même temps, Orlando se défend bien et ses chiffres offensifs s’améliorent, nous voyons donc une victoire d’Orlando Magic de plus près aujourd’hui.

Match: Kings de Sacramento @ Orlando Magic

Pari: Orlando Magic (-2,5)

Cotes: 1.91

Mise: 5/10

Maison de paris: William Hill

