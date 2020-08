San Antonio Spurs battre Houston Rockets par 123-105 lors d’une nouvelle journée NBA. San Antonio Spurs vient de vaincre Pélicans de la Nouvelle-Orléans par 113-122, donc après ce résultat, ils accumulent quatre victoires d’affilée, tandis que leurs adversaires ont également remporté la victoire la dernière journée contre Kings de Sacramento par 112-129. Avec ce résultat, pour le moment San Antonio Spurs il serait exclu des play-offs avec 32 matchs gagnés sur 70 joués. Pour sa part, Houston RocketsAprès le match, il continue dans des positions Play-off avec 44 matchs gagnés sur 70 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

11/08/2020

On à 22:33

CEST

.

Le premier quart-temps a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, même si à la fin l’équipe locale a fini par se distancer et a conclu avec un résultat de 31-25. Plus tard, au deuxième trimestre San Antonio Spurs ont augmenté leur différence et ont eu une différence maximale de 21 points (64-43) au cours du trimestre, qui s’est terminé par un résultat partiel de 35-24. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 66 à 49 points avant la pause.

Au cours du troisième quart-temps, l’équipe locale s’est distancée sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart-temps de 11-2 et a élargi l’écart à un maximum de 24 points (95-71) et a terminé avec un résultat 32-29 partiels et 98-78 au total. Enfin, dans le dernier quart-temps, l’équipe visiteuse a réduit les différences, en fait, elle a obtenu une course de 13-2, même si cela n’a pas été suffisant pour gagner le match et le quart s’est terminé avec un score de 25-27. Après tout cela, les rivaux ont clôturé le score du match avec un résultat de 123-105 en faveur de l’équipe locale.

Le triomphe de San Antonio Spurs il était dû en partie grâce à 24 points, trois passes décisives et 11 rebonds de Keldon Johnson et les 23 points, quatre passes et six rebonds de Demar Derozan. Les 20 points, six passes et cinq rebonds de Russell Westbrook et les 17 points, deux passes et quatre rebonds de Jeff Green ils n’étaient pas assez pour Houston Rockets pourrait gagner la partie.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de San Antonio Spurs sera contre Jazz de l’Utah dans le Maison de campagne Hp, lors de la prochaine réunion, Houston Rockets jouera contre Sucettes Indiana dans le L’arène. Consultez le calendrier complet de la NBA.