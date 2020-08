LaMelo Ball a gagné de nombreux fans le long de son chemin sinueux vers le précipice de la NBA, mais il vient peut-être de voir son plus grand fan parler pour lui. Scottie Pippen, un Hall of Farmer de la NBA qui était l’une des pièces maîtresses de «The Last Dance» cet été, a choisi le plus jeune frère de balle lorsqu’on lui a demandé qui serait le premier choix lors du prochain repêchage de la NBA 2020 (h / t Christian Rivas of Silver Screen & Roll).

«Je vais être honnête, je pense que ce sera LaMelo Ball – je le fais vraiment. Je pense que juste parce que son père est resté à l’écart, il a l’air calme. Nous regardons ce jeune homme depuis quelques années. C’est un très beau jeune homme, solide sur le terrain de basket. Je pense qu’il va être le joueur – je l’ai interviewé sur «The Jump», il parle très intelligemment – je pense qu’il va surprendre les gens. Je pense qu’il a les qualités de leadership pour entrer dans une équipe comme le Minnesota et les aider à leur donner vie. Je pense que ce jeune joueur sera un joueur que les fans et les jeunes hommes et femmes pourront suivre, aimer et adapter son style de jeu.

Ball est apparu sur «The Jump» il y a près d’un an pour annoncer sa décision de rejoindre les Illawarra Hawks dans la NBL. Cette apparence semble avoir suffi à faire de Pippen un fan.

Le rapport de dépistage de Pippen sur Ball est également l’un des plus élogieux. Peu de gens ont crédité le leadership de Ball alors qu’il avait dirigé une franchise professionnelle à Illawarra à 18 ans. Qu’il s’agisse du Minnesota, comme Pippen l’avait prédit, ou d’une autre équipe proche du sommet du repêchage, Ball a de bonnes chances de réussir au niveau suivant.