Alors que LaMelo Ball semble s’être séparé du reste du peloton aux côtés de James Wiseman et Anthony Edwards, il n’a pas été en mesure de se séparer au sein de ce groupe de haut niveau. Compte tenu de la petite taille de son échantillon de travail au cours de sa carrière préparatoire et professionnelle, il n’y a pas beaucoup de vidéo pour les scouts.

Pour cette raison, les dépisteurs, les dirigeants et ceux de la NBA considèrent depuis longtemps Ball comme une sélection à haut risque et à haute récompense. Marc Berman, du New York Post, s’est récemment entretenu avec un scout qui a réitéré ce point une fois de plus.

«LaMelo est un choix très dangereux. Un risque-récompense très élevé. Tous les bagages qui accompagnent une décision comme celle-là ne sont pas ce dont les Knicks ont besoin. Honnêtement, Lonzo était un horrible tireur. Il a réussi à changer sa mécanique de tir et est maintenant un très bon tireur. C’est très inhabituel, mais il l’a fait et peut-être LaMelo le pourrait aussi. »

Le plafond de Ball est plus élevé que quiconque dans le projet, mais le plancher perçu est également inférieur à celui de tout autre espoir supérieur. À son meilleur, Ball peut changer une franchise. Son sol sera probablement suffisant pour le maintenir dans la NBA car il possède une vision d’élite.

Son tir est aussi horrible que celui de Lonzo Ball, dont le tir ne devrait probablement pas être décrit comme horrible, même si c’est une question de sémantique. LaMelo a suffisamment de toucher sur les flotteurs et autour de la jante pour qu’il y ait des raisons de croire qu’il peut développer cela en un coup solide à trois points.