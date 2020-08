Les Philadelphia 76ers ont déjà disputé un match sans All-Star Ben Simmons après avoir éliminé le Orlando Magic, mais maintenant qu’ils savent qu’il a dû subir une intervention chirurgicale et qu’il est probablement terminé pour la saison, les choses deviennent un peu plus difficiles. Ils vont devoir se concentrer sur les autres joueurs qui interviennent pendant ces périodes et atteignent leurs objectifs.

Dimanche, ils affronteront les Portland Trail Blazers qui se battent pour leur vie alors qu’ils chassent la tête de série 8 dans l’Ouest. Menés par Damian Lillard, C.J. McCollum et Carmelo Anthony ainsi que le terrible tournage de Gary Trent Jr. dans la bulle, les Blazers ont beaucoup d’élan de leur côté. De plus, ils font partie des rares équipes à pouvoir rivaliser avec la taille de Philadelphie avec Jusuf Nurkic et Zach Collins en bas.

Cela dit, passons à l’aperçu du jeu pour celui-ci:

Comment regarder Sixers contre Trail Blazers

Date: Dimanche 9 août

Temps: 18h30. est

Emplacement: VISA Athletic Center Orlando, FL

LA TÉLÉ: NBATV, NBC Sports Philadelphie

Rapport de blessure

Sixers: OUT: Ben Simmons (subluxation du genou gauche) QUESTIONABLE: Glenn Robinson III (pointeur de la hanche gauche)

Trail Blazers: PAS ENCORE SOUMIS

Storylines

Compter sur Horford

Les Sixers ramènent maintenant Al Horford dans la formation de départ avec la blessure de Simmons et Philadelphie doit maintenant faire quelques changements. Ils voulaient initialement avoir Simmons au 4 et utiliser son athlétisme pour amener l’équipe à courir plus, mais cela change maintenant et ils vont avoir besoin de l’expérience, de la ténacité et du savoir-faire d’Horford pour faire le travail à Orlando.

«Vous ne pouvez pas vous empêcher de ressentir un Al Horford émergent», a déclaré l’entraîneur Brett Brown. «Il est clair qu’il comprend que nous avons besoin de lui plus que jamais. Il y a un jeu physique qui se démarque le plus. » «Nous devons donner le ton», a déclaré Horford. « Coach en a parlé toute l’année et nous devons nous assurer que nous sortons et que nous donnons le ton depuis le début. »

Bonne chance pour défendre Embiid

Sans Simmons, les Sixers se tournent maintenant vers Joel Embiid et l’auront comme point focal de l’offensive. Il est le joueur de poste le plus efficace de la ligue et c’est un gars qui peut reprendre les matchs à tout moment. Il l’a fait lors de la victoire de vendredi et quand il est agressif comme ça, Horford dit juste bonne chance.

«Je pense que c’était Joel», a déclaré Horford. «Je pense que Joel change la donne pour nous. En seconde période, il se moquait de ce qui se passait ou de ce qu’ils lui jetaient. Il allait simplement dominer et s’affirmer. Quand il fait cela et qu’il a cet état d’esprit, tout ce que je peux dire, c’est «bonne chance». »

Prédiction

Les Blazers sortiront les cheveux en feu dans celui-ci. Ils ont subi une mauvaise défaite samedi où ils ont raté une opportunité contre une équipe des Los Angeles Clippers qui reposait beaucoup de leurs principaux joueurs. Philadelphie ressentira l’absence de Simmons dans celui-ci en défendant sa pléthore de buteurs de périmètre et il y aura beaucoup de pression sur Matisse Thybulle et Josh Richardson en défense. Il est difficile de les voir repartir avec une victoire dans celui-ci.

Choisir: Trail Blazers dans une affaire de score élevé

Série de la saison Sixers vs Trail Blazers