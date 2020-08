Lors de leur première défaite samedi, les 76ers de Philadelphie ont eu beaucoup de problèmes à résoudre. L’un d’eux était leur manque d’effort défensif et de dureté, un autre était l’abondance de chiffres d’affaires et un autre était le manque d’aide des autres gars.

Alors que Joel Embiid, Ben Simmons et Tobias Harris ont combiné pour 90 points, le reste des Sixers n’a pas pu trouver de groove. L’un de ces autres gars qui ont besoin d’aider davantage est Josh Richardson qui n’a pris que quatre tirs dans la nuit pour quatre points et il semblait un peu invisible.

«Je le mets toujours au défi:« Allez-y, mettez votre propre empreinte sur le jeu et prenez ce que le jeu vous donne », a déclaré l’entraîneur Brett Brown. «Je pense qu’il peut être encore plus agressif juste en jeu organique. Si vous regardez le jeu Clipper où il nous a effectivement remporté le jeu, je n’ai pas appelé un seul jeu pour lui. C’est un état d’esprit plus que tout. C’est mon message, c’est mon défi, et c’est ce que je veux dire à moi-même: comment vous assurer de le garder apprécié? C’est de bonnes personnes, c’est un excellent coéquipier, et nous avons besoin de son cœur là où il doit être par rapport à son importance dans notre ADN défensif. «

Lors de cette victoire contre les Los Angeles Clippers, Richardson s’est imposé au quatrième rang en marquant 17 points et en jouant la défense de verrouillage contre Paul George. Les Sixers n’appellent pas beaucoup de jeux pour lui, ils auront donc besoin de lui pour s’ouvrir un peu plus et essayer de trouver sa propre attaque.

Maintenant, pour être honnête, les Sixers avaient un gros avantage contre l’Indiana en raison de l’absence de Domantas Sabonis. Cela a permis à Embiid de marquer 41 points avec 21 rebonds et Simmons a pu entrer dans la peinture assez facilement, mais Richardson est également une partie importante de cette équipe.

« Je dois lui jeter un os de temps en temps », a ajouté Brown. «C’est la réalité de l’équipe. Vous regardez Tobias Harris, Ben Simmons, Joel Embiid, ils ont pris, et ils auraient dû, la part du lion des clichés et ça va toujours être une acceptation d’un rôle. Une admittance de ceux-ci sont des inadéquations. Hier soir, il était clair où notre pain était beurré et nous y sommes allés.

Richardson peut être un élément important du succès de cette équipe. Ils devront trouver un moyen de l’inclure davantage lundi face aux Spurs de San Antonio.