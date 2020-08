Cotes des paris Spurs vs 76ers

Le match de lundi soir contre les Spurs compte-t-il comme un match à domicile pour les 76ers? Cela signifie qu’ils doivent gagner, non? Les Spurs font-ils une course légitime pour les séries éliminatoires?

Décomposons-le.

San Antonio Spurs

À 26-31-1, les Spurs ont été la troisième pire équipe contre l’écart (ATS) cette saison. Ce qui est intéressant, c’est que lorsque les Spurs ont un désavantage au repos, ils passent à 10-7-1 contre l’écart. Pouvons-nous faire confiance aux Spurs pour couvrir les Sixers sur un sol neutre, cependant?

Du point de vue personnel, c’est un jeu brutal pour les Spurs car ils sont sans LaMarcus Aldridge pour essayer de combattre Joel Embiid. Je suis honnêtement choqué que les Spurs aient commencé 2-0 dans la bulle. Selon Cleaning the Glass, ils ont une note nette négative sur la saison -1,2. Et même si leur note nette augmente avec Aldridge au sol à +1,9, cela n’est toujours bon que pour la 14e place de la ligue.

Je ne suis pas vendu sur les Spurs. Ils semblent chauds, mais ils ont vraiment juste battu deux équipes avec des notes nettes de bas niveau sur la saison: Memphis (-1,3 / 18e) et Sacramento (-2,5 / 21e).

Le public réagit et est sujet au biais de récence, et il a été favorable de faire disparaître les Spurs ATS après une victoire directe.

Philadelphie 76ers

Les 76ers seront sans Mike Scott, et Glenn Robinson II est considéré comme douteux. Pour une équipe qui a déjà du mal avec la continuité et qui gagne sur n’importe quel type de terrain en dehors de Philadelphie, cela pourrait être problématique.

Les 76ers compteront à nouveau sur Embiid alors qu’il cherche à s’appuyer sur sa performance monstre de 41 points et 21 rebonds contre les Indiana Pacers. Lorsque les 76ers et les Spurs se sont rencontrés le 22 novembre, Embiid a réalisé un excellent match avec 21/14 dans une victoire (et une couverture) des 76ers.

Le plus grand ennemi des 76ers est eux-mêmes – pour une équipe avec autant de talent, leurs divisions domicile / route sont difficiles à comprendre. Selon Cleaning the Glass, les 76ers sont la deuxième meilleure équipe à domicile de la ligue en termes de classement net (+12,1), mais ils sont 24e en tant qu’équipe à l’extérieur (-5,7). Les 76ers n’ont pas mal joué lors de leur défaite face aux Pacers, T.J. Warren vient d’avoir une performance en carrière avec 53 points. Embiid a dominé Myles Turner et il devrait faire de même avec Jakob Pöltl.

Embiid, Ben Simmons et Tobias Harris ne sont pratiquement pas affectés par leurs statistiques de comptage à domicile contre la route. Selon Cleaning the Glass, c’est la défense de leur équipe qui faiblit. Peut-être que cela a quelque chose à voir avec le bruit de la foule, ou c’est juste mental, mais je m’attends à ce que le tribunal neutre permette aux 76ers de se rapprocher de leur moyenne. Au lieu d’une note défensive de 113,2 sur la route, je pense qu’ils joueront plus près d’une note défensive de 108,3.

Cet environnement de vide devrait aider les 76ers à long terme.

Analyse des paris et sélection

Le talent favorise clairement les 76ers et ils devraient pouvoir dominer les Spurs sur la vitre.

Les 76ers sont la deuxième meilleure équipe de rebond de la ligue tandis que les Spurs sont 20e. C’est un énorme avantage et je recherche Embiid pour avoir un excellent jeu sans les prouesses défensives individuelles de LaMarcus Aldridge bloquant la peinture.

J’efface le démarrage à chaud des Spurs et je soutiens les 76ers dans la bulle.

LE PICK: 76ers -6,5 (jusqu’à -7,5)

