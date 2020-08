Cotes des paris Spurs vs Pelicans

Cotes des Spurs

Cotes des pélicans

Moneyline

Plus / Moins

Temps

15 heures ET

la télé

abc

Les San Antonio Spurs sont juste un demi-match au-dessus des Pélicans de la Nouvelle-Orléans pour la 10e place de la Conférence Ouest alors que les deux équipes se disputent une place dans ce qui s’avère être une course compétitive pour un match de play-in potentiel pour la huitième tête de série.

Les Spurs tentent de se qualifier pour les séries éliminatoires pour une 23e saison consécutive record de la NBA et ont amélioré leur record dans les matchs de classement à 3-2 derrière une performance de 24 points du garde Derrick White.

La Nouvelle-Orléans a profité d’un match contre les humbles Wizards même sans les services de son choix n ° 1 au repêchage Zion Williamson, qui a siégé dans ce qui semble être une situation de gestion de la charge lors de la deuxième nuit d’un match consécutif. Williamson a été fortement protégé par le personnel médical et d’entraîneurs des Pélicans, alors qu’ils tentent de le rendre pleinement utilisable en limitant le nombre de minutes qu’il joue dans les matchs.

Les Spurs ont battu les Pélicans lors de leur seule autre rencontre cette saison en janvier alors que Zion Williamson faisait ses débuts en NBA. Si les Spurs gagnaient ce match, cela réduirait considérablement les faibles chances des Pélicans de participer aux séries éliminatoires. À toutes fins utiles, il s’agit d’un jeu de type «perdant rentre à la maison», car les occasions de rattraper une avance sur plusieurs matchs au classement diminuent.

Les pélicans sont favorisés par trois points sur la base de l’hypothèse que Zion Williamson reviendra à l’action et le total de points de 239,5 est actuellement le plus haut sur / sous de tous les matchs de la NBA prévus pour dimanche.

San Antonio Spurs

San Antonio a radicalement changé son style de jeu depuis son arrivée à Orlando et une grande partie de cela est due au fait que l’ancien attaquant des All-Star LaMarcus Aldridge n’a pas rejoint l’équipe pour le redémarrage en raison d’une opération sur son épaule droite. L’absence d’Aldridge a contraint les Spurs à réduire leurs effectifs, ce qui à son tour a été une bénédiction déguisée, car cela leur a permis d’offrir plus de temps de jeu à leur foule de jeunes gardes.

Derrick White, Dejounte Murray et Lonnie Walker IV montrent d’immenses signes de croissance à Orlando après que chaque joueur a raté une partie de la saison régulière en raison de blessures. Derrick White est sorti du banc pendant la saison régulière pour rejoindre l’alignement de départ et totaliser en moyenne 21 points, cinq passes et cinq rebonds par match, tout en tirant un clip de 45% à partir de 3 points dans la bulle.

Le trio de jeunes ailes donne aux Spurs une bonne longueur du côté défensif et une combinaison de tir et de maniement du ballon du côté offensif. La raison pour laquelle la petite formation des Spurs a réussi à avoir un certain succès est le sacrifice qui a été fait par DeMar DeRozan, qui joue essentiellement un rôle de power forward avec l’équipe en utilisant son jeu post-up. DeRozan a toujours montré sa capacité à marquer hors du poteau, mais récemment, il a montré qu’il pouvait être un excellent passeur hors du poteau et aider à créer des tirs pour ses coéquipiers. L’ancien Toronto Raptor All-Star obtient en moyenne 7,3 passes décisives lors du redémarrage de la NBA, ce qui serait un sommet en carrière pour lui.

Pélicans de la Nouvelle-Orléans

La Nouvelle-Orléans a surtout été une déception dans ses matchs de classement après son arrivée à Orlando avec de grandes attentes pour les séries éliminatoires. Les Pélicans étaient les favoris selon fivethiryeight.com pour avoir fait les séries éliminatoires en tant que huitième tête de série et se retrouvent maintenant comme la 11e tête de série et chutent rapidement au classement. Le problème avec le jeu de la Nouvelle-Orléans dans la bulle a été son incapacité à arrêter qui que ce soit. Les Pélicans sont classés parmi les dix derniers de toutes les équipes en termes d’efficacité défensive, accordant 109 points pour 100 possessions.

Alors que les Pélicans ont eu du mal à rester disciplinés sur le côté défensif, ils commencent à s’épanouir sur le côté offensif en raison de leur polyvalence et de l’émergence de l’attaquant Brandon Ingram. Le premier All-Star a montré sa capacité à marquer le basket-ball sur les trois niveaux en améliorant son pourcentage de 3 points jusqu’à 38% et en augmentant également la propension à atteindre la ligne des lancers francs en tentant six tirs fautifs. un jeu.

La capacité d’attaquer la jante et d’établir le contact, tout en étant un tir extérieur a fait d’Ingram une menace offensive dangereuse. La Nouvelle-Orléans fait un excellent travail en permettant à Ingram de créer sur le côté offensif et a rassemblé une bonne foule de tireurs autour de lui pour compléter son style de jeu.

La formation prévue de Derrick Favors, Zion Williamson, Jrue Holiday, Brandon Ingram et Lonzo Ball, avec le tireur chevronné, J.J. Reddick est un groupe offensif puissant qui pourra se frayer un chemin avec un groupe sous-dimensionné de San Antonio.

Analyse des paris et sélection

Les Spurs et les Pélicans se classent tous deux parmi les pires défenses restantes dans la bulle, abandonnant respectivement 109 et 112 points pour 100 possessions.

Les Spurs ont frappé le dessus sur leur total de points 67% du temps cette saison pour un record de 42-25-1, tandis que les pélicans étaient 37-32 dépassant le total de points de la saison. Ce sont deux équipes qui aiment marquer beaucoup de points et ne sont pas très intéressées à empêcher les adversaires de marquer beaucoup de points avec elles. Je me sentirais en confiance parier sur le total de points de 239,5 et j’irais même jusqu’à 242.

Choisir: Plus de 240 (miserait jusqu'à 242)