Après avoir mené les Golden State Warriors à cinq voyages consécutifs pour la finale de la NBA, Stephen Curry a passé la majeure partie de la saison 2019-20 en marge. Après avoir raté une majorité de la saison en raison d’une blessure à la main qu’il a subie en octobre, le retour de Curry sur le terrain s’est limité à un seul match après la suspension de la ligue en raison de la pandémie de coronavirus.

Avant la reprise de la NBA en août, les Curry’s Warriors sont l’une des huit équipes à l’extérieur de la bulle d’Orlando. En l’absence de jeux sur le calendrier pendant une période prolongée, Curry manque de cerceaux.

Dans une interview avec Marc Stein du New York Times, Curry a révélé qu’il avait un « grand FOMO » regardant des matchs à Disney World. Au cours de la première semaine de matchs de classement dans la bulle d’Orlando de la NBA, Curry a admis qu’il avait peur de rater une partie.

Via le New York Times:

Évidemment, j’étais heureux de revoir le basket à la télévision, mais cette première semaine, j’ai eu le majeur FOMO.

Une fois que vous voyez Bron et Kawhi et P.G. allez-y, et vous vous souvenez à quel point il est amusant de jouer dans ces types de jeux et ce genre de niveau, ça vous manque beaucoup.