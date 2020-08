Stephen Curry a eu un jeudi chargé.

Après avoir été le représentant des Golden State Warriors à la NBA Draft Lottery, Curry a rejoint sa femme Ayesha pour faire une apparition lors de la dernière nuit de la Convention nationale démocrate de 2020.

Dans une vidéo pré-enregistrée entourée de leur famille, Steph et Ayesha ont approuvé le candidat démocrate Joe Biden aux élections de 2020. Ayesha a ouvert la vidéo en déclarant: «Nous voulons nous assurer que nos enfants vivent dans un pays sûr, heureux, sain et juste.» Le double joueur le plus utile de la NBA a suivi en disant: « Nous votons pour Biden. »

Steph et Ayesha ont ensuite été rejoints par leurs filles Ryan et Riley pour quelques questions sur la politique et les prochaines élections.

Après la vidéo de la famille Curry, l’ancien vice-président est intervenu sur Twitter pour remercier Steph et Ayesha.

Via @JoeBiden sur Twitter:

Curry a répondu aux remerciements de Biden en faisant l’éloge de son discours d’acceptation formel au DNC. Le meneur a qualifié le discours d ‘«incroyable».

Via @ StephenCurry30 sur Twitter:

Curry a rejoint son compatriote NBA All-Star LeBron James pour approuver Biden. Dans une interview avec Cari Champion et Jemele Hill, l’attaquant des Los Angeles Lakers a déclaré qu’il soutiendrait «à coup sûr» Biden et Kamala Harris lors des élections de 2020.

Regardez la vidéo DNC de la famille Curry via @DemConvention sur Twitter: