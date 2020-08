Cotes des paris Suns vs 76ers

Les Suns cherchent à poursuivre leur incroyable course dans la bulle alors que les 76ers viennent d’apprendre que Ben Simmons ratera le reste de la saison. Les 76ers pourront-ils se rallier à l’adversité ou les Suns continueront-ils leur improbable poussée pour les séries éliminatoires?

Phoenix Suns

Les Suns sont à l’arrière d’un dos à dos et il est possible qu’ils soient sans quelques-uns de leurs joueurs. Kelly Oubre (genou), Aron Baynes (genou) et Elie Okobo (cheville) sont tous considérés comme douteux au moment de la rédaction.

Les Suns ont maintenant une fiche de 6-0 dans la bulle avec une note nette de 11,1, la meilleure de la bulle. Les Suns ont fait des pas en avant spectaculaires en tant qu’équipe et l’un des plus critiques est leur amélioration en faisant rebondir le ballon de basket. Cette saison, ils ont obtenu 49,7% de toutes les opportunités de rebond – dans la bulle, 53,5%.

Cela leur a offert plus d’opportunités pour les points de la deuxième chance et les remises faciles des adversaires limités dans la peinture. Mais leur grand pas en avant est de limiter le% eFG de l’adversaire. Selon Cleaning the Glass, l’eFG% de l’adversaire est de 50,8%, la troisième note la plus basse de la ligue.

Les Suns ont également accéléré le rythme. Selon NBA.com, ils ont un rythme de 104,08, quatrième plus rapide de la bulle. En conséquence, ils mènent la ligue aux points de rupture rapide dans la bulle avec 15,8 par match. Ces regards simples aident les Suns à atteindre une note offensive de 115,6.

Regarder Devin Booker a également été incroyable. Il a un taux d’utilisation massif au nord de 35% dans la bulle. Il a frappé les buzzers et vient de terminer une performance de 35 points contre le Thunder. Cherchez Booker pour rester chaud dans ce match contre les 76ers car il a l’apparence d’un « Bubble MVP ».

Philadelphie 76ers

Les 76ers boitent littéralement dans les séries éliminatoires. Ils seront sans Ben Simmons (chirurgie du genou), Joel Embiid (cheville) et Josh Richardson (repos). Gardez un œil sur les statuts d’Al Horford (genou – douteux) et Tobias Harris (cheville – discutable).

Les 76ers, une équipe que je pensais avoir l’un des plus hauts plafonds de l’Est, s’est écroulé avec des blessures à ses deux stars, Simmons et Embiid. Compte tenu des circonstances, j’imagine que les 76ers ne joueront pas trop leurs joueurs dans ce match car ils essaient d’entrer dans les séries éliminatoires aussi en bonne santé que possible plutôt que de pousser pour les 5 têtes de série.

Lorsque Embiid et Simmons sont hors du terrain mais que Tobias Harris est allumé, Harris constate une nette augmentation de l’utilisation, mais l’équipe souffre dans son ensemble avec un différentiel de -2,5 points. Recherchez que les 76ers s’appuient sur Harris offensivement, mais il est également important de comprendre que cette défense est bien pire sans Embiid et Simmons (qui devrait être considéré comme le joueur défensif de l’année).

Analyse des paris et sélection

Cette confrontation et cette propagation ressemblent à un tel piège, mais étant donné les circonstances, -8 est une ligne intéressante. Si Horford et Harris ne jouent pas, cette ligne va tirer à deux chiffres. Même s’ils jouent, je ne pense pas que cela baisse trop en faveur des 76ers.

Les 76ers sont -3,3 points nets sans Simmons et Embiid. Ces Suns capitaliseront sur les blessures des 76ers – sans Embiid, les Sixers obtiendront 1,2% de rebonds en moins. Selon la ligne, il pourrait y avoir une certaine valeur sur le total de rebond de Deandre Ayton – il a en moyenne 9,2 RPG dans la bulle.

En fin de compte, les Suns ont tout pour jouer et laisseront tout sur le sol, tandis que les 76ers tentent de se remettre en santé pour un match éliminatoire difficile contre les Celtics, Heat ou Pacers.

Je pense que les Suns continuent leur improbable course et je ne suis pas encore prêt à parier contre eux.

