Cotes et choix des paris Thunder vs Clippers

Cotes du tonnerre

+6 [BET NOW]

Cotes de Clippers

-6 [BET NOW]

Moneyline

+ 205 / -250 [BET NOW]

Plus / Moins

222,5 [BET NOW]

Temps

18h30. ET

la télé

ESPN

Cotes à partir de vendredi et via DraftKings. Obtenez jusqu’à 1000 $ de bonus d’inscription chez DraftKings aujourd’hui ou consultez plus d’offres et de critiques pour le meilleurs paris sportifs en ligne.

L’Oklahoma City Thunder et les Los Angeles Clippers s’affrontent dans un match où les deux équipes ont déjà exclu quelques joueurs, sera-ce juste une bataille de bancs?

Oklahoma City Thunder

Le Thunder a trois joueurs inscrits sur le rapport de blessure au moment de la rédaction de cet article: Chris Paul (Out – hand), Dennis Schroder (Out – Personal) et Luguentz Dort (Out – genou). Gardez un œil sur le statut de Steven Adams, Danilo Gallinari et Shai Gilgeous-Alexander au cas où ils seraient exclus de ce match pour se reposer pour la prochaine série contre les Rockets.

Les Thunder ont été respectables dans la bulle alors qu’ils entrent dans ce concours 4-3 directement et contre l’écart. Cependant, sur la base des données de Cleaning the Glass, ils étaient de -1,7 en différentiel de spread moyen basé sur les spreads de Vegas. Cela contraste avec leur différentiel de propagation de +1,8 pendant la saison régulière et le meilleur record de la ligue ATS en NBA (44-27-0), selon Bet Labs.

Paul aurait vraiment dû recevoir plus de considération MVP cette saison. Le Thunder était de +6,7 points pour 100 possessions avec lui sur le terrain et -7,2 avec lui au large, par Nettoyage de la vitre. C’est un différentiel de 13,9 points!

Un impact absolument incroyable. De plus, le Thunder joue environ une possession par match plus rapidement sans Paul sur le terrain, selon NBA.com.

Clippers de Los Angeles

Les Clippers ont trois joueurs inscrits sur le rapport de blessure au moment de la rédaction de cet article: Patrick Beverly (Hors-mollet), Montrezl Harrell (Hors-personnel) et Landry Shamet (Hors-pied). Je serai choqué si Kawhi Leonard n’est pas limité ou exclu de ce match. Gardez également un œil sur le statut de Paul George.

Les Clippers sont également 4-3 SU dans la bulle mais 5-2 contre l’écart avec un différentiel de spread de +2.8, ce qui est meilleur que leur différentiel de spread de +0.8 en saison régulière. En regardant les statistiques de rythme des Clippers de NBA.com, ils jouent plus vite sans Beverly, Harrell, Shamet et Kawhi.

Ce qui est absolument incroyable, cependant, c’est que les Clippers n’ont que deux joueurs avec des notes nettes négatives lorsqu’ils sont sur le terrain et ils ont joué un grand total de 130 minutes cette saison. Cette équipe a de la profondeur et ils sont prêts pour une série éliminatoire.

Analyse des paris et sélection

Je pense que le total de l’équipe du Thunder a de la valeur, étant donné l’incertitude. Ils sont dramatiquement pires sans Paul et cette équipe des Clippers a une défense parmi les cinq premiers, selon NBA.com.

Les Clippers sont trop bien arrondis pour s’estomper même leur banc et avec les divisions du Thunder avec et sans CP3, je vais atténuer leur attaque dans ce match.

Parier LEAN: Thunder Under 108.5 Total par équipe (-108)