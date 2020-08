En trois saisons en tant que propriétaire des Houston Rockets, Tilman Fertitta n’a pas encore payé la taxe de luxe de la NBA. À moins d’une reconstruction radicale de la liste, cependant, cela va probablement changer au cours de la saison 2020-2021.

Les Rockets sont sur le crochet pour environ 120 millions de dollars de salaire d’équipe la saison prochaine juste à partir de leurs cinq premiers (Russell Westbrook, James Harden, Eric Gordon, Robert Covington et P.J. Tucker).

Le seuil de taxe de luxe de cette année était de 139 millions de dollars – et il pourrait potentiellement tomber à un nombre beaucoup plus bas l’année prochaine, en raison des pertes de revenus de la ligue dues à la pandémie COVID-19 et du manque de fans lors des matchs.

Même si cela restait le même, les Rockets seraient presque certainement au-dessus de ce seuil au moment où ils rempliraient leur liste. Le GM Daryl Morey a répété à plusieurs reprises que la Fertitta n’avait pas publié de directive pour éviter la taxe.

Maintenant, Fertitta explique pourquoi. Dans une nouvelle interview avec Jerome Solomon du Houston Chronicle, Fertitta a déclaré que les revenus d’un championnat NBA en valaient la peine. Parmi ses commentaires:

Nous voulons être des champions. Vous gagnez un championnat, il vous en coûtera probablement entre 30 et 50 millions de dollars l’année suivante grâce aux commandites et aux personnes souhaitant acheter des billets et tout le reste. Vous voulez donc dépenser de l’argent pour gagner un championnat. … Nous ne prenons pas de décisions de basket-ball de deux ou trois millions de dollars sur la base de la taxe de luxe. Notre budget entier cette année devait être dans la taxe de luxe.

Houston a chuté confortablement en dessous de la ligne fiscale de luxe 2019-2020 avec son échange de février pour Robert Covington, bien que la motivation principale de ce commerce semble certainement être le basket-ball – comme en témoigne l’enthousiasme clair de l’équipe à propos de son passage à une gamme plus petite.

De toute évidence, la pandémie a nui aux revenus de l’empire hôtelier de Fertitta, mis en vedette par le groupe de restaurants Landry’s Inc. et la chaîne de casinos Golden Nugget. Mais le milliardaire de Houston, âgé de 63 ans, nie fermement qu’il n’y ait aucun lien entre ces entreprises et les Rockets, qui, selon lui, opèrent «dans un silo» qui leur est propre.

«C’est du mauvais journalisme», a déclaré Fertitta à Solomon. «Ce sont de mauvaises informations pour le public. D’accord? Je vais faire tout ce qu’il faut pour mettre la meilleure équipe là-bas pour les Rockets. Et ce qui se passe ici n’a rien à voir avec ce qui se passe aux Houston Rockets. Cela n’a rien à voir avec ça.

Fertitta a admis à Salomon que les conséquences financières de la pandémie lui avaient coûté environ 1 milliard de dollars au premier semestre 2020.

«Mais c’est pourquoi il est bon d’avoir quelques milliards de dollars», a déclaré Fertitta, qui, selon Forbes, a actuellement une valeur nette de 4,1 milliards de dollars.