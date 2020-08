Les Lakers de Los Angeles ont reçu un effort inspiré de Quinn Cook, Dwight Howard et de leur banc dans son ensemble, mais ont échoué face aux Indiana Pacers, 116-111, prolongeant leur séquence de défaites à trois matchs.

Les Pacers ont pris un bon départ en conduisant jusqu’à la jante et en obtenant des tirs dans la peinture pour prendre une avance de 10-4 tôt. Les Lakers ont riposté en enchaînant quelques possessions défensives réussies et en écrasant le verre offensif pour aller sur une course de 9-0.

TJ Warren a commencé à s’échauffer du terrain, abattant des tirs dans la zone restreinte et au-delà de l’arc pour donner à Indiana une avance à deux chiffres. Les Lakers ont répondu avec une mini course à la fin du quart, mais sont quand même entrés dans la deuxième descente 34-24.

LeBrom James a aidé l’équipe à se remettre sur la bonne voie en se rendant au cerceau pour plusieurs layups faciles, tandis que Indiana a finalement commencé à se calmer du terrain. La défense a également commencé à reprendre, avec Anthony Davis et Dwight Howard patrouillant la peinture et permettant à Los Angeles de sortir pour la pause.

Quinn Cook a intensifié et aidé L.A. à prendre les devants après avoir renversé une paire de trois, couronnant une course de 22-5. Les Lakers ont également réussi à renverser l’Indiana sur le tronçon et sont entrés dans les vestiaires en hausse de 59-54.

Les Lakers ont commencé à froid pour commencer le troisième, manquant quelques tirs ouverts qui ont permis au top des Pacers de revenir dans le match. Davis n’a pas pu acheter un tir du périmètre, mais Victor Oladipo a cloué un trois tout de suite pour donner à Indiana une petite avance.

Avec James sur le sol, Indiana a cherché à pousser le ballon, ce qui a conduit à quelques seaux de transition qui ont prolongé le déficit. Los Angeles a fait de son mieux pour suivre le rythme, mais ils sont tout de même allés dans la quatrième descente 87-81.

Dwight Howard a fourni une étincelle aux Lakers alors qu’il se battait sur la vitre pour donner à l’équipe des opportunités supplémentaires et a égalisé le match après avoir réussi un rebond offensif pour un dunk. Cependant, Malcolm Brogdon a répondu avec un virage trois et a gagné un voyage à la ligne pour aider à redonner le contrôle aux Pacers.

Le banc a continué à donner un coup de pouce aux Lakers, faisant des jeux des deux côtés tandis que James a terminé un regard dur sur la jante pour aider à forcer un temps mort. Cela a fini par changer d’élan, et les Pacers ont également bénéficié d’un non-appel lorsque Warren a poussé Davis et a fini par marquer un panier clé à moins d’une minute restante.

Cook avait un pointeur ouvert à 3 points mais est arrivé à sec et Warren a mis le jeu sur la glace avec une longue balle de son propre chef.

Êtes-vous abonné à notre chaîne YouTube? C’est le meilleur moyen de regarder des interviews de joueurs, une couverture exclusive d’événements, de participer à des émissions en direct et plus encore!