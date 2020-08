TJ Warren il est le joueur par excellence de la NBA depuis la reprise de la compétition dans la «bulle» de Disney World à Orlando. Le joueur de Sucettes Indiana a mené le triomphe de son équipe ni plus ni moins qu’avant Les Lakers de Los Angeles de LeBron James et Anthony Davis, et pour un score de 111-116.

Dès le premier quart-temps, Warren a averti qu’il allait passer une autre nuit en NBA avec un poignet chaud (il a contribué 18 points à lui seul dans les 12 premières minutes du match), et ce fut le cas. L’attaquant de puissance des Pacers a terminé le duel avec 39 points, cinq rebonds, une passe, 15-22 en tir du terrain (68,2% TC) et 5-8 en triple (62,5% T3).

Malcolm Brogdon et Victor Oladipo ont été les seuls à avoir pu suivre au moins les traces de leur partenaire. Le premier cumulant 24 points, cinq rebonds et six passes, et le second avec 22 points, sept rebonds et cinq passes. A part les trois, peu de choses à noter sur l’équipe de Nate McMillan.

Dans un Lakers qui a fréquenté leurs deux stars principales depuis le début, il convient de noter le grand jeu de LeBron et la mauvaise performance de Davis. ‘El Rey’, en 35 minutes, a réalisé 31 points, huit rebonds et sept passes, restant proche du triple double. «La Ceja», quant à lui, n’a contribué que huit points et huit rebonds en près de 36 minutes de jeu.

La chose la plus positive du jeu pour les Angelenos a été les bons matchs individuels auxquels les hommes de la deuxième unité ont joué. Le meilleur, Quinn Cook avec 21 points, suivi de Dwight Howard (10 points et 12 rebonds) et Talen Horton-Tucker (10 points).