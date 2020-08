Les 76ers de Philadelphie ont eu une tonne de battage médiatique lors de la reprise d’Orlando. Ils ont apporté un changement éclatant à la formation de départ en insérant le jeune Shake Milton au-dessus d’Al Horford et en déplaçant Ben Simmons à la place de l’avant-pouvoir. Ils avaient l’air bien dans leurs trois matchs de mêlée, mais ensuite le match a compté pour de vrai et c’était difficile.

Les Sixers ont affronté une équipe des Pacers manquant All-Star Domantas Sabonis ainsi que l’ancien Rookie de l’année Malcolm Brogdon et ils ont été éclairés par T.J. Warren qui a marqué 53 points, un sommet en carrière. Tout cela s’est soldé par une défaite de 127-121 malgré 41 points et 21 rebonds de Joel Embiid et Tobias Harris qui ont accumulé 30 points.

« Une tarte humble pour que nous soyons honnêtes », a déclaré Harris. «Pour vraiment nous affirmer que n’importe quelle équipe à tout moment peut avoir un très bon match et vous battre. Nous avions des pistes dans le jeu auxquelles nous aurions dû pouvoir nous accrocher, mais nous n’avons pas donné assez pour continuer à faire avancer cet élan. »

Les Sixers ont commis 21 revirements dans la nuit – 14 à venir dans la première mi-temps – et ils n’ont pas été en mesure de conserver une avance à deux chiffres. Shake Milton a eu une nuit difficile sans but et a commis trois revirements et Simmons a également commis quatre revirements.

« Cela montre simplement que nous devons être capables de nous occuper du basket-ball », a ajouté Harris. «Nous devons pouvoir être enfermés les uns avec les autres. C’est le premier match de retour et nous devons être meilleurs et nous devons nous améliorer. C’est à peu près tout. »

L’entraîneur Brett Brown a regardé la feuille de statistiques après la fin du match et a froncé les sourcils sur la soirée de Warren, mais ses principaux gars, Embiid, Harris et Simmons, ont tous eu de bons matchs et c’est quelque chose dont il est heureux d’avancer.

«Joel a fait ce qu’il avait à faire», a expliqué Brown. «Il a décidé d’essayer de nous faire gagner, souvent, tout seul. Je pensais que Tobias avait bien joué, je pensais que Joel était dominant, je pensais que Ben avait fait un bon match. Ces trois joueurs, vous regarderiez une feuille de statistiques et d’après le test visuel, ils étaient plutôt bons. Nous avions besoin de plus de contributeurs, nous ne l’avons pas compris et cela ne peut pas reposer uniquement sur le seuil de ces trois joueurs. Nous aurons besoin de plus d’aide en commençant par jouer une meilleure défense. «

Les Sixers affronteront les San Antonio Spurs lundi pour poursuivre leur reprise de saison.