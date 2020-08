Pour que les 76ers de Philadelphie aient n’importe quel type de succès en séries éliminatoires, ils devront s’appuyer sur Tobias Harris pour devenir l’une de leurs principales menaces offensives tous les soirs.

Pour être clair, il l’est déjà. Il marque en moyenne 19,6 points cette saison, mais à l’avenir, il va devoir donner encore plus contre les ailes explosives des Celtics.

Une façon de le faire serait d’arriver un peu plus à la ligne de faute. C’est un gars qui peut mettre le ballon dans le panier, mais il n’atteint pas beaucoup la ligne avec une moyenne de seulement 3,0 tentatives par match. Dans la bulle, il effectue en moyenne 3,5 tentatives sur la ligne, mais il aimerait en faire encore plus, surtout avec Ben Simmons absent.

«C’est un point important pour être plus efficace et plus efficace, pour atteindre la ligne des lancers francs», a déclaré Harris. «Je regarde quotidiennement des films, j’évalue et je vois ce qui est appelé pour atteindre la ligne des lancers francs. Je suis un gars qui se concentre fortement sur la réalisation de clichés et parfois c’est une faute. «

Il a connu des hauts et des bas en termes de tentatives de lancers francs à l’intérieur de la bulle. Il a tenté sept depuis la ligne contre les Orlando Magic le 7 août, mais a ensuite enchaîné avec zéro tentative de lancer franc en 32 minutes contre les Portland Trail Blazers le 9 août, avant d’en tirer huit mercredi contre les Raptors de Toronto.

«Je dois faire un meilleur travail pour vendre une partie du contact comme étant un gars plus grand, un gars plus fort», a poursuivi Harris. «C’est une progression continue, mais c’est définitivement quelque chose qui m’accentue ainsi que notre équipe en séries éliminatoires.»

Avec Simmons très probablement terminé pour la saison, Harris estime que lui et le reste des gars de cette liste vont devoir donner plus de ce côté-là. Ils devront changer leur état d’esprit.

«Personnellement, avec Ben étant absent, c’est un gars qui contribue beaucoup pour nous offensivement, de la manière dont il est capable d’effondrer les défenses», a expliqué Harris. «Donc, je pense que tout le monde doit se changer d’une manière différente pour contribuer, que ce soit, en étant un espaceur, que ce soit en tirant au basket. En tant qu’unité collective, nous cherchons tous à trouver un moyen d’élever nos jeux à un autre niveau pour aider notre équipe de manière offensive.

Philadelphie aura un dernier match de mise au point vendredi contre les Houston Rockets avant de se préparer pour les séries éliminatoires qui commenceront lundi.