La star des Atlanta Hawks, Trae Young, a eu des problèmes de cheville dans le passé, et il se sent mal pour son bon ami Luka Doncic qui est actuellement confronté à la même situation en ce moment. Le meilleur joueur des Dallas Mavericks n’a pas pu revenir lors du troisième match contre les Los Angeles Clippers vendredi, après s’être foulé la cheville gauche lors d’une séquence défensive.

Young a rapidement envoyé ses meilleurs vœux pour le prompt rétablissement de Doncic en publiant les mains jointes / prières emoji sur Twitter.

🙏🏽🙏🏽🙏🏽 @ luka7doncic – Trae Young (@TheTraeYoung) 22 août 2020

Sans le prodige slovène à leur disposition, les Mavs ont chuté, 122-130, contre les Clippers et traînent maintenant deux matchs à un dans leur série de premier tour de la Conférence Ouest, la meilleure des sept. Le statut de Luka Doncic pour le quatrième match reste incertain, mais l’entraîneur-chef des Mavs, Rick Carlisle, reste optimiste sur le fait qu’il sera prêt à partir.

Trae Young, quant à lui, n’est pas étranger à la difficulté de jouer avec une cheville compromise. L’ancien All-Star a dû être emporté hors du terrain lors d’un match contre les Milwaukee Bucks en décembre dernier après avoir subi une entorse de la cheville droite de haut niveau. On s’attendait à ce que Young rate jusqu’à deux semaines, mais il a réussi à revenir au sol après seulement quelques matchs.

Doncic, en revanche, était encore capable de marcher seul après la blessure, ce qui est certainement un bon signe pour les Mavericks. Le garde de 6 pieds 7 pouces a connu une saison phénoménale dès sa deuxième année, perdant des moyennes irréelles de 28,6 points, 9,4 rebonds, 8,8 passes décisives et 1,0 vol avant le match de vendredi.

Doncic et Young ont une rivalité amicale après avoir terminé respectivement premier et deuxième dans la course Rookie of the Year de l’année dernière. Pourtant, il est agréable de voir Young veiller sur ses frères pendant des périodes sans fioritures comme celle-ci.