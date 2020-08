Les Pélicans de la Nouvelle-Orléans ont recommencé lentement vendredi contre les Wizards de Washington, mais une étincelle bien nécessaire de Nicolo Melli et Frank Jackson au troisième quart a propulsé l’équipe vers une victoire. Un jeu de va-et-vient a été ouvert en seconde période par les deux réservistes grâce à leur pression défensive.

Alors que les cotes offensives, défensives et nettes sur un seul match et un seul quart sont accompagnées d’un grain de sel, la cote défensive des Pélicans au premier semestre était de 107,7 tandis que leur cote du troisième trimestre était de 96,2. Si rien d’autre, cela brosse un tableau de l’impressionnant quart de travail de la Nouvelle-Orléans.

Dans cet esprit, voici comment les choses ont changé pour les Pélicans de la première moitié au troisième trimestre.

Défense de première mi-temps

Tout d’abord, un regard sur l’un des jeux défensifs de la première mi-temps. Les Wizards ont trouvé beaucoup de succès dans le pick and roll avec Thomas Bryant comme sélectionneur. Sa capacité à rouler vers le panier ou à sauter jusqu’à la ligne à trois points et à abattre les regards ouverts a testé Derrick Favors.

Dans cette pièce, Ish Smith sort de l’écran et Lonzo Ball, qui a encore du mal à naviguer sur les écrans, se fait prendre pendant un certain temps, forçant Favors à sortir et à arrêter le lecteur.

Alors que Ball recule, Bryant a une voie ouverte jusqu’à la jante. Holiday intervient pour aider mais surengage de quelque façon, laissant Troy Brown Jr. grand ouvert pour un virage trois. Holiday joue alors la passe va à Bryant et Brown a tout le temps du monde pour abattre un corner trois.

L’impact de Nicolo Melli

Nicolo Melli est entré dans le match au troisième quart et a fourni de l’énergie, dont il a parlé après le match. Tout d’abord, il défend la jante sur un lecteur Rui Hachimura. Après le concours, il essuie un tir de Bryant pour déclencher une pause rapide.

Melli court alors le parquet et Holiday le trouve en rythme pour un trois points. En entrant dans le match, Melli était 1 sur 14 à trois points. Sa réaction montre à quel point le coup comptait pour lui et sa citation après le match sur sa réaction était excellente.

« Vous ne voulez pas savoir ce que je me suis dit », a déclaré Melli. «Je pense que je ne peux pas répéter cela. Bien sûr, mon coup ne tombait pas. Je tournais, je ne sais pas, 7% sur trois. Quelque chose d’horrible. Maintenant, je suis probablement 15%. Mais ça arrive, ça arrive et j’étais content de voir mon coup entrer, pas seulement pour moi mais ça aide l’équipe.

«Je sais que je suis le grand tireur donc je dois frapper quelques trois et je l’ai fait et cela a aidé l’équipe à gagner et c’est la chose la plus importante. Mais tu ne veux pas savoir ce que je me suis dit quand j’ai frappé le premier. «

L’impact de Frank Jackson

À partir du moment où Jackson et Melli sont entrés dans le jeu, l’équipe a commencé à ramasser le terrain complet de Washington. Cette énergie s’est finalement infiltrée dans toute l’équipe et à la fin du troisième quart-temps.

Dans ce clip, Holiday, Jackson et Josh Hart ont choisi leurs hommes sur le terrain. Après avoir nettoyé, Holiday transforme Jerome Robinson dans la zone arrière et en a fait assez pour gagner un appel de huit secondes qui a été manqué.

Mais au moment où les Wizards franchissent le milieu du terrain, le chronomètre des tirs est à 14. À partir de là, les pélicans font un travail formidable en restant devant leur homme, en tournant pour aider et en récupérant sous contrôle pour forcer une longue distance contestée. tentative en trois points.