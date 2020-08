Triomphe de Mavericks de Dallas avant Bucks de Milwaukee dans une journée NBA où seuls de grands matchs ont été joués. La franchise texane a prévalu sur la franchise du Wisconsin par un résultat de 132-136, après une prolongation, et avec une performance stellaire et inoubliable de Luka doncic, MVP du parti sans aucun doute.

Le joueur slovène a été le maître du match. Il a joué un total de 41 minutes et demie sur la piste, au cours desquelles il a eu le temps d’ajouter un nouveau triple-double pour son compteur personnel. A cette occasion, Doncic est passé à 36 points, 14 rebonds et 19 passes décisives, tirant à 50% du terrain (12-24 TC) et 33,3% en triples (3-9 T3).

Poursuivant avec les Mavs, il faut aussi souligner les belles performances individuelles de Dorian Finney-Smith, qui est passé à 27 points et 11 rebonds, Kristaps Porzingis, avec 26 points et 11 rebonds, et Maxi Kleber sur le banc, avec 15 points servant de sixième homme.

Personne à Milwaukee ne s’est reposé. Malgré leur première place confirmée dans la Conférence Est, les Bucks veulent continuer à accumuler des victoires. Cette fois, ça ne pouvait pas être, mais ils ont vu de très bonnes performances sur la piste.

Le meilleur, encore une fois, Giannis Antetokounmpo avec 34 points et 13 rebonds. Bien que Brook López n’ait pas été laissé pour compte. Le pivot, en 34 minutes, a contribué pour 34 points en tirant à 50% en triple (6-12 T3). Khris Middleton, troisième épée avec 21 points et 11 passes.