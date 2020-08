Le président des Raptors de Toronto, Masai Ujiri, a intenté une contre-poursuite en Californie contre l’adjoint du shérif du comté d’Alamenda qui a affirmé avoir été agressé par Ujiri après la finale de la NBA. Mardi, l’équipe juridique d’Ujiri a produit les images de la caméra corporelle d’un incident sur le terrain avec le député Alan Strickland lors de la finale de la NBA 2019 où Ujiri a été poussé deux fois et assermenté alors qu’il tentait de montrer ses références à l’officier.

Strickland tente de poursuivre Ujiri en justice, affirmant que le président des Raptors l’a agressé – et les retombées de l’incident signifiaient qu’il « avait subi des blessures à son corps, à sa santé, à sa force, à son activité et à sa personne, qui ont tous causé et continuent de causer un grand mental au demandeur. , douleur et souffrance émotionnelle, psychologique, physique et nerveuse. »

Après avoir vu la vidéo, il est clair que cette affirmation est complète et pure et simple.

Les images de la caméra corporelle montrent clairement Ujiri s’approchant du député alors qu’il se rend au tribunal pour célébrer avec les Raptors. Il essaie de retirer ses informations d’identification avant d’être repoussé avec Strickland en disant «bon sang». À ce stade, un Ujiri confus sort entièrement ses informations d’identification de sa poche, avant d’être à nouveau poussé – à quoi Ujiri répond en demandant à Strickland «Pourquoi m’as-tu poussé? Je suis le président des Raptors. » Ujiri est en effet repoussé pendant l’altercation, mais seulement après avoir été poussé deux fois par le député, qui a provoqué l’incident, et n’a donné aucune explication claire pour laquelle il ne laissait pas passer Ujiri.

L’incident a été la source d’un examen immédiat lorsque les forces de l’ordre ont tenté de faire du président des Raptors l’agresseur. Le shérif du comté d’Alameda, Greg Ahern, a fait pression pour que des accusations d’agression soient déposées contre Ujiri, qui ont ensuite été abandonnées par le bureau du procureur du district. À ce stade, Strickland et sa femme (désignée comme co-plaignante) ont intenté une action civile contre Ujiri demandant un minimum de 75 000 $ de dommages-intérêts, affirmant ridiculement que le député avait souffert d’une «invalidité permanente» après avoir été poussé une fois, après avoir violemment poussé un homme. deux fois.

La contre-poursuite, déposée mardi par les avocats d’Ujiri, indique que le député Alan Strickland «commet une fraude» contre Ujiri, les Raptors et la NBA. Ajoutant que la version des événements du député est une « fabrication complète ». En plus des images de la caméra corporelle, le procès allègue qu’il y a trois témoins oculaires, qui ont tous déclaré sous peine de parjure, qu’Ujiri n’avait pas frappé le député. La poursuite vise également le témoin clé de Strickland, l’agent du LAPD Sucha Singh, qui prétend avoir été témoin de ce qui s’est passé et étaye la plainte du shérif pour agression. Le procès déclare que Singh était situé dans un tunnel complètement en face du lieu où l’incident a eu lieu, tout en déclarant que Singh «a des antécédents de recours à une force excessive».

Les avocats d’Ujiri notent également que Strickland a des antécédents de fraude, comme en témoigne un incident de 2005 au cours duquel le shérif a endommagé sa propre voiture, a déposé une réclamation d’assurance et a finalement plaidé coupable de fraude à l’assurance délit en conséquence. Il note également que bien que Stickland ait affirmé qu’il souffrait de blessures permanentes et débilitantes, il a été prouvé qu’il travaillait dans son garage avec des outils électriques et transportait des boîtes quelques jours seulement après l’incident avec Ujiri.

L’équipe juridique de Stickland n’a pas publié de réponse publique à la poursuite pour le moment.