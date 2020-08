Mavericks de Dallas il a remporté la victoire contre Jazz de l’Utah par 114-122 lors d’une nouvelle journée NBA. Auparavant, les joueurs d’Utah Jazz avaient subi une défaite contre Pépites de Denver par 134-132, donc après ce résultat, ils ajoutent un total de quatre défaites consécutives, tandis que les Mavericks de Dallas ont battu lors de leur match précédent Bucks de Milwaukee 136-132, complétant une séquence de quatre victoires consécutives au cours des cinq derniers matchs. Avec ce résultat, Mavericks de Dallas parvient à s’imposer dans les barrages avec 42 matchs gagnés sur 72 joués. Pour sa part, Jazz de l’UtahAprès le match, il reste également en Play-off avec 43 victoires en 70 matchs disputés. Suivez le classement NBA après le duel.

08/10/2020

On à 23:33

CEST

.

Au premier quart-temps, il y a eu des alternances sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont réalisé un 11-2 partiel au cours du quart, bien que l’équipe locale ait fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat de 38-30. Plus tard, au deuxième trimestre, les locaux se sont distancés sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé une autre manche de 15-2 et ont fait la différence maximale (16 points) à la fin du trimestre, qui s’est terminé par un score de 32-24. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 70-54 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre Mavericks de Dallas Cela a réduit les distances sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart-temps de 11-2 et a terminé avec un résultat partiel de 30-34 et 100-88 au total. Enfin, au cours du dernier quart-temps, il y a eu à nouveau plusieurs changements de leader dans le tableau de bord, même si finalement l’équipe visiteuse a fini par se distancer et a terminé avec un résultat partiel 14-34. Enfin, le match s’est terminé sur un score final de 114-122 en faveur des visiteurs.

Pendant le match, Mavericks de Dallas a remporté la victoire grâce à 27 points, quatre passes et trois rebonds Tim Hardaway et les 20 points, deux passes et neuf rebonds de Boban Marjanovic. Les 18 points et trois rebonds de Jordan Clarkson et les 17 points, une passe et trois rebonds de Rayjon Tucker ils n’étaient pas assez pour Jazz de l’Utah gagner le match.

Au prochain tour de la NBA, Jazz de l’Utah mesurera sa force avec San Antonio Spurs dans le Maison de campagne Hptandis que le prochain rival de Mavericks de Dallas être Portland Trail Blazers, avec lequel il jouera dans le L’arène. Consultez le calendrier complet de la NBA.