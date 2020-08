Jazz de l’Utah a réussi à gagner Pépites de Denver 124-87 au troisième tour des Play-offs du premier tour de la NBA Western Conference. Avec ce triomphe de Jazz de l’Utah, l’égalité se termine par un résultat de 2-1.

Au premier quart-temps, il y a eu des alternances sur le tableau de bord, bien qu’à la fin l’équipe locale ait fini par se distancer et a terminé avec un résultat de 25-14. Plus tard, au deuxième quart, les joueurs de l’équipe locale se sont distancés sur le tableau de bord et ont augmenté l’écart à un maximum de 23 points (51-28) au cours du quart, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 34-28. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un score de 59-42.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Jazz de l’Utah Ils ont réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, en effet, ils ont réalisé un partiel durant ce quart-temps de 15-2 et ont atteint une différence de 30 points (90-60) et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 35-20 et un total de 94. -62. Enfin, au cours du dernier trimestre, les sections locales ont encore augmenté leur différence, sont venues s’imposer de 37 points (103-66) et le trimestre s’est terminé sur un résultat partiel de 30-25. Enfin, les joueurs ont clôturé le tableau des scores du match avec un résultat de 124-87 en faveur des locaux.

Pendant le match, Jazz de l’Utah a remporté la victoire grâce à 24 points et 14 rebonds de Rudy Gobert et les 27 points et quatre passes de Mike Conley. Les 15 points, six passes et cinq rebonds de Nikola Jokic et les 12 points, six passes et cinq rebonds de Jamal Murray ils n’étaient pas assez pour Pépites de Denver pourrait gagner la partie.

Dans le prochain jeu de Jazz de l’Utah votre rival sera à nouveau Pépites de Denver, qui jouera dans le AdventHealth Arena lors de la quatrième réunion de la série.