Les Playoffs NBA commencent lundi après-midi avec le match de premier tour Utah Jazz et Denver Nuggets. Ce sera la deuxième fois que ces deux équipes se rencontrent en moins d’une semaine, et lors de la rencontre précédente, Denver a pris les devants dans un match qui comptait jusqu’à deux périodes de prolongation.

Utah Jazz est dirigé par l’un des poids lourds de la NBA, Rudy Gobert. Le joueur est, une fois de plus, finaliste pour obtenir le titre de Meilleur joueur défensif de l’année et, sans aucun doute, sera un facteur déterminant dans les prochains matchs à jouer, le groupe s’améliorant notamment avec leur présence sur le terrain. Gobert a brillé, encore plus si possible, sans le concours de Bojan Bogdanovic, qui est toujours absent en raison d’une blessure au poignet et jusqu’à ce que cela se produise, il a marqué en moyenne 20,2 points par match. Bien que Gobert n’atteigne pas ces chiffres, le joueur a une moyenne de 16 points cette année qu’il complète avec une moyenne de 13,5 rebonds. Pour le match de demain, l’Utah n’aura pas non plus la présence de Mike Conley.

De plus, l’équipe a également pour ce premier match avec Donovan Mitchell, le meilleur buteur de l’équipe, avec une moyenne de 24 points et 4,3 passes par match. Le joueur fait face à sa troisième apparition en séries éliminatoires au cours des trois dernières saisons consécutives et, bien qu’il n’ait pas été très chanceux l’an dernier, son équipe a son talent pour affronter l’égalité. Le point fort de l’Utah est sa capacité à marquer à partir de la ligne des 3 points, un aspect qu’il devra mettre en pratique demain s’il veut commencer à gagner.

Les Denver Nuggets ont l’un des jeunes joueurs de la plus haute qualité de la ligue, Nikola Jokic. Le joueur marque en moyenne 19,9 points par match et ajoute 9,7 rebonds en moyenne. De plus, il est l’un des meilleurs passeurs cette année, avec une moyenne de 7 passes décisives par jour. Jokic est en mission pour affronter Gobert dans cette cravate, et ce sera un défi. Pourtant, il a une moyenne de 29,3 points, 12 rebonds et 9 passes dans les trois fois où il a été mesuré contre son rival de demain en saison régulière cette année.

En revanche, Jamal Murray sera un autre facteur clé de l’égalité, puisque ses chiffres sont directement proportionnels au succès ou non de son équipe, comme on l’a vu la saison dernière. Il est également le deuxième meilleur buteur du groupe avec une moyenne de 18,5 points et 4,8 passes décisives. Will Barton et Gary Harris n’ont pas participé aux matchs disputés à Orlando en raison de blessures et il n’est pas encore clair s’ils pourront revenir sur le terrain ce lundi. De son côté, Michael Porter Jr fera ses débuts en Playoffs demain et sera en mesure de montrer pourquoi il est devenu un facteur clé dans l’attaque de Denver avec une moyenne de 22 points et 8,3 rebonds en moyenne.

Demain commence l’étape la plus décisive de la NBA, avec le premier tour des Playoffs avec une égalité qui semble quelque peu décadente du côté des Nuggets, qui ont une certaine expérience dans ces jeux. L’absence de Bogdanovic pourrait être plus difficile à supporter pour l’Utah lors de ce premier tour, nous regardons donc de plus près une victoire des Denver Nuggets lors de cette rencontre en séries éliminatoires du premier tour.

Jeu: Utah Jazz @ Denver Nuggets

Pari: Denver Nuggets (-4,5)

Cotes: 1.91

Mise: 5/10

Maison de paris: William Hill

Conseils: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l’argent. N’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin ou pour recouvrer des dettes. Assurez-vous de bien comprendre les cotes avant de jouer. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les paris sportifs sur webapuestas.com.