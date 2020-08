Jazz de l’Utah a réussi à gagner contre Memphis Grizzlies par 124-115 dans un nouveau tour du deuxième tour de la NBA. Auparavant, les joueurs d’Utah Jazz étaient vaincus contre Les Lakers de Los Angeles par 108-116. De leur côté, les Memphis Grizzlies ont également perdu lors du duel précédent avec Pélicans de la Nouvelle-Orléans 109-99, donc après le match, ils terminent une séquence de six défaites consécutives. Avec ce résultat, Jazz de l’Utah parvient à s’imposer en barrage avec 42 matchs gagnés sur 67 joués, tandis que Memphis GrizzliesAprès le match, il continue également en barrages avec 32 victoires en 68 matchs disputés. Suivez le classement de la NBA après le match.

08/05/2020

À 23:23

CEST

.

Au cours du premier quart, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont réalisé une course de 12-2 au cours du quart, bien que l’équipe visiteuse ait finalement pris ses distances et ait terminé avec un résultat de 25-31. Après cela, au cours du deuxième trimestre, il y a eu un retour des locaux, en fait, ils ont réalisé un 22-1 partiel et ont marqué la différence maximale (neuf points) à la fin du trimestre, qui s’est terminé par un résultat partiel de 39- 24. Après cela, les joueurs se sont reposés avec un 64-55 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre Memphis Grizzlies Il a réussi à se rapprocher du tableau de bord jusqu’à ce qu’il termine avec un résultat partiel de 25-33 et un résultat global de 89-88. Enfin, le dernier quart a de nouveau eu des alternances sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 35-27, terminant ainsi le match avec un résultat final de 124-115 en faveur de Jazz de l’Utah.

Pendant le match, Jazz de l’Utah a remporté la victoire grâce à 21 points, une passe et 16 rebonds de Rudy Gobert et les 23 points, sept passes et cinq rebonds de Mike Conley. Les 21 points, trois passes et 14 rebonds de Jonas Valanciunas et les 20 points, neuf passes et six rebonds de JA Morant ils n’étaient pas assez pour Memphis Grizzlies gagner le match.

Lors du prochain affrontement NBA Jazz de l’Utah va affronter San Antonio Spurs dans le Maison de campagne Hptandis que le prochain rival de Memphis Grizzlies être Tonnerre d’Oklahoma City, avec lequel il fera face dans le Visa Athletic Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.