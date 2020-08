Jouons des paris risqués. Aux réalités pointilleuses camouflées en supposées erreurs. Aux notes de passage apparemment désaccordées du meilleur morceau de jazz.

Jordan Clarkson détient la clé du succès futur de l’Utah Jazz, pas Donovan Mitchell. Tony Bradley soulève le toit de la franchise de Salt Lake City à la place de Rudy Gobert. Georges Niang est un pilier fondamental pour les hommes de Quin Snyder pour surmonter le premier tour des éliminatoires. Alors oublions Mike Conley. Miye One rassemble certains des ingrédients pour devenir le «facteur X» et Joe Ingles est un obstacle en tant que démarreur.

Je sais ce que tu penses. Nous ne sommes pas d’accord. Je suis devenu fou. Mais je sais aussi que vous comprenez où vont les tirs. Ce que j’ai vu jusqu’à présent dans la bulle d’Orlando donne de la force à mes propos, aussi douteux qu’ils puissent paraître. Le succès à Disney World ne dépendra pas des meilleures stars de l’équipe. Ils sont toujours attendus et on sait qu’ils comparaîtront quand c’est nécessaire et que, dans la plupart de leurs minutes sur le court, ils joueront bien. Ce qui a été une grande inconnue pendant tout ce temps est quel type de production et en quelle quantité les Jazz trouveront-ils sur leur banc. Une performance qui établira enfin le plafond mormon.

Après la victoire remportée ce mercredi contre les Memphis Grizzlies, L’Utah a un équilibre neutre de deux victoires et deux défaites à Orlando. Assez pour maintenir la quatrième place de la Conférence Ouest, mais probablement insuffisant pour signer une longue série éliminatoire. Le cinq de départ est constant, parfois explosif, comme en témoigne la course de 22-1 contre les Grizzlies au deuxième quart. Même sans Bojan Bogdanovic, les partants peuvent s’affronter avec la plupart, sinon la totalité, des meilleures unités de la ligue.

C’est là que le concept de profondeur et de polyvalence de la liste entre en jeu. Avec le Croate, le banc n’était pas aussi vital pour la production offensive que l’un des quatre principaux piliers de l’équipe (Mitchell, Bogdanovic, Conley et Gobert) pouvait devenir exécuteur de la deuxième unité. Sans Bogdanovic, la contribution de la deuxième unité devrait supporter une grande partie du remplacement de score.D’autant plus que son absence oblige Joe Ingles à partir des cinq premiers.

Tout au long de la saison, la deuxième unité de l’Utah Jazz a été volatile mais partiellement efficace. Cependant, cela a été un véritable casse-tête pour Quin Snyder pendant la bulle. Contre Memphis, le manager a proposé une première variation en plaçant Rayjon Tucker au-dessus d’Emmanuel Mudiay dans la rotation. Le pari risqué n’était pas parfait mais il offrait des rendements intéressants. Sa contribution offensive était assez limitée mais il a défendu avec intensité, a participé à la circulation du ballon, a attaqué le panier quand il a pu et n’a pas eu de problèmes inutiles. Snyder cherchait des réponses, et Tucker en a fourni une à considérer dans les derniers matchs de la saison régulière. Quelque chose de vraiment étayé si l’on considère que le banc Jazz n’a contribué en moyenne qu’à 29,5 points par match. Près de la moitié d’entre eux, 47%, correspondent à Jordan Clarkson.

Lorsque les playoffs commenceront, la rotation du Jazz sera compressée encore plus et sûrement seulement trois des remplaçants recevront une charge substantielle de minutes: Clarkson, Bradley et Niang. Le premier est le sixième homme de l’Utah et sa capacité en tant que buteur compulsif sera vitale dans les éliminatoires du titre. Tant que sa cohérence au lancement n’est pas perdue. Le principal rôle de soutien des titulaires incombe aux deux autres. Ils ont tous leurs atouts, mais aussi leurs écarts, qui se sont accentués lors de la bulle.

Au-delà des trois, les possibilités sont diluées. Mudiay a perdu de l’importance dans le système Quin Snyder et Juwan Morgan, Tucker et Oni n’ont jamais eu assez de confiance et leur participation a été sporadique, voire résiduelle.

Une fois les playoffs commencés, les Jazz auront besoin d’une version très différente de celle proposée par leur banc lors de ces quatre premières rencontres ou ils auront du mal. Une bataille contre le courant avant la réalité d’eux-mêmes.

