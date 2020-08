Jazz de l’Utah a été imposé à San Antonio Spurs par 118-112 dans une nouvelle journée de la NBA. Jazz de l’Utah vient de perdre avec Mavericks de Dallas par 114-122, alors que leurs adversaires ont gagné dans le duel précédent contre Houston Rockets par 123-105. Jazz de l’UtahAvec ce résultat, il consolide ses positions en barrages avec 43 matchs gagnés sur 71 joués. Pour sa part, San Antonio SpursAprès le match, il serait exclu des positions des barrages avec 32 victoires en 70 matchs joués. Suivez le classement NBA après le duel.

14/08/2020

À 17:29

CEST

.

Le premier quart a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont réalisé une course de 17-2 au cours du quart, bien que l’équipe locale ait finalement fini par se distancer et a terminé avec un résultat de 41-24. Après cela, au cours du deuxième trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réduit les distances sur le tableau de bord, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 20-26. Après cela, les joueurs se sont reposés avec un 61-50 sur le comptoir.

Au troisième trimestre San Antonio Spurs il a de nouveau comblé l’écart sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a réalisé un partiel au cours de ce quart-temps de 11-2 et a terminé avec un résultat partiel de 26-27 et un résultat global 87-77. Enfin, au cours du dernier quart, les visiteurs ont également réduit à nouveau les distances sur le tableau de bord, bien que pas assez pour pouvoir gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 31-35, terminant ainsi le match avec un résultat. 118-112 finale en faveur de l’équipe locale.

Le triomphe de Jazz de l’Utah était dû en partie grâce à 18 points, une passe et deux rebonds de Rayjon Tucker et les 13 points, six passes et quatre rebonds de Jarrell Brantley. Les 24 points et deux rebonds de Keldon Johnson et les 12 points, sept passes et 14 rebonds de Dejounte Murray ils n’étaient pas assez pour San Antonio Spurs pourrait gagner la partie.