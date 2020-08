Un nouveau rendez-vous avec la NBA nous amène à la confrontation cet après-midi entre deux équipes de la Conférence Ouest, Utah Jazz et San Antonio Spurs. Les Jazz viennent à ce match après avoir remporté à domicile une victoire sur Memphis Grizzlies par un résultat de 124-115 mercredi dernier, tandis que les Spurs apparaissent à la rencontre après avoir perdu comme des fous face aux Denver Nuggets par un résultat de 132-126, mercredi également.

L’Utah Jazz a réussi à faire sa course 2-2 depuis la reprise de la compétition après avoir battu Memphis mercredi. Avec cette victoire, l’équipe a débuté jeudi en quatrième position de la Conférence Ouest, à deux matchs de Denver dans la Division Nord-Ouest et troisième au classement général de l’Ouest. Contre les Grizzlies, le meilleur buteur de l’équipe était Joe Ingles avec un total de 25 points et quatre rebonds.

Les Jazz sont dix-huitième en attaque cette année car ils marquent en moyenne 110,9 points par match, alors qu’ils sont treizième en rebonds, vingt-sixième en passes décisives donnant une moyenne de 22,1 par nuit et, ils sont également neuvième en défense cette saison car ils limitent les rivaux jusqu’à les 108,1 points en moyenne. Le meilleur buteur de l’équipe est Donovan Mitchell avec une moyenne de 24 points et 4,4 rebonds, tandis que Mike Conley ajoute 14,4 points et 4,5 passes décisives.

Les San Antonio Spurs, quant à eux, ont laissé échapper la victoire pour la deuxième fois consécutive après un très mauvais match en défense qui a permis au rival de marquer jusqu’à 132 points, brouillant son excellent travail en attaque. Avec cette défaite, l’équipe est dixième de la Conférence Ouest, à deux matchs de Memphis, huitième et un derrière Portland Trail Blazers, neuvième. Contre les Nuggets, le meilleur buteur de l’équipe était Rudy Gay avec un total de 24 points sur le banc.

Les Spurs sont huitièmes en attaque cette année car ils marquent en moyenne 113,8 points par match, alors qu’ils sont dix-huitième en rebonds, treizième en passes décisives donnant une moyenne de 24,6 passes dans chaque match et, enfin, ils sont vingt-cinquième en défense car ils permettent aux adversaires obtiennent une moyenne de 115,4 points cette année. Le meilleur buteur de l’équipe est DeMar DeRozan avec une moyenne de 22,2 points et 5,6 rebonds, tandis que LaMarcus Aldridge ajoute 18,9 points et 7,4 rebonds. Forbes a raté le match de mercredi et c’est un doute pour cet après-midi.

En conclusion, la défense de San Antonio a été très faible tout au long de la saison malgré les efforts pour faire de ce terrain une bonne vertu dans l’équipe, ce qui n’a visiblement pas été atteint depuis qu’il a été marqué. jusqu’à 132 points lors des deux derniers matchs. Utah, en revanche, a déjà montré qu’il pouvait bien faire en attaque sans la présence de Bogdanovic contre Memphis et a plus d’options sur le banc que son rival cet après-midi, nous pensons donc que l’Utah Jazz prend le match aujourd’hui.

Jeu: Utah Jazz @ San Antonio Spurs

Pari: Utah Jazz (+2.0)

Cotes: 1.91

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

Conseils: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l’argent. N’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin ou pour recouvrer des dettes. Assurez-vous de comprendre les cotes et les cotes avant de jouer. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les paris sportifs sur webapuestas.com.