Cotes des paris sur Grizzlies vs.Pélicans

Cotes des Grizzlies

+4 [BET NOW]

Cotes des pélicans

-4 [BET NOW]

Moneyline

-175 / + 150 [BET NOW]

Plus / Moins

238,5 [BET NOW]

Temps

18h30. ET

la télé

ESPN

Cotes à partir de dimanche soir et via FanDuel. Obtenez un pari sans risque jusqu’à 500 $ sur FanDuel aujourd’hui ou consultez plus d’offres et de commentaires sur le meilleurs paris sportifs en ligne.

Y a-t-il de la valeur sur les Grizzlies sur un dos à dos?

La course de recrue de l’année entre Ja Morant et Zion Williamson est presque réglée, mais la dernière place dans les séries éliminatoires de la Conférence Ouest est toujours à gagner. Les Pélicans de la Nouvelle-Orléans se battent pour leur vie en séries éliminatoires et ont une chance de remporter un match contre les Memphis Grizzlies, qui ont 3,5 matchs d’avance sur les Pélicans pour la huitième tête de série de la Conférence Ouest.

Les Pélicans ont remporté les deux matchs cette saison, battant les Grizzlies 126-116 en tant qu’outsider sur la route de 3,5 points et cassant leur séquence de sept victoires consécutives le 20 janvier. Onze jours plus tard, les Pélicans ont battu les Grizzlies à nouveau à domicile, 139-111, alors Favoris de 7,5 points.

Jetons un œil au match de lundi.

Memphis Grizzlies

Les Grizzlies viennent de subir deux défaites serrées, un thriller en prolongation dans lequel ils ont fait perdre une avance de 11 points en deuxième période aux Blazers pour perdre 140-135, suivi d’une défaite démoralisante contre les Spurs dans laquelle DeMar DeRozan en a fait deux gratuits. lance avec une seconde à jouer.

Malheureusement pour les Grizzlies, ils doivent avoir une mémoire courte et mettre rapidement cette perte derrière eux alors qu’ils font face à un dos à dos contre les Pélicans.

Les Grizzlies ont réussi sur zéro jour de repos puisqu’ils ont une fiche de 7-3 contre l’écart et de 7-3 de suite avec une marge de victoire de +5,5 à cet endroit. En outre, ils ont une cote offensive de 113,5 et une cote défensive de 107,9 dans les dos à dos, le rythme ralentissant légèrement d’une moyenne de saison de 103,27 à 102,85.

Bien qu’une partie de cela puisse être du bruit, j’ai toujours cru à quel point la réponse d’une équipe aux B2B en dit long sur eux. Néanmoins, la bulle crée un scénario intéressant pour les points situationnels, un scénario que nous n’avons jamais vu auparavant: il n’y a pas de voyage et aucun avantage sur le terrain à domicile impliqué avec ces dos à dos. Les Wizards, les Grizzlies et les Spurs sont les premières équipes à jouer des matchs consécutifs dans la bulle lundi, donc cet ensemble de jeux fournira notre premier cadre de référence pour savoir comment les équipes sont touchées par eux dans la bulle par rapport à un standard. saison avec les voyages.

Morant a poursuivi son jeu de niveau recrue de l’année avec 25 points, neuf passes et neuf rebonds contre les Spurs.

Crédit photo: Brandon Dill / .. Sur la photo: Jaren Jackson Jr. et Ja Morant

Jaren Jackson Jr.a également été un point positif pour les Grizzlies, tirant à 39,7% d’une distance de 3 points à six par match, bien que les problèmes de faute aient été un problème. S’il peut rester au sol, il causera des problèmes à toute défense avec sa capacité à étirer le sol.

Pélicans de la Nouvelle-Orléans

Le redémarrage a créé l’occasion idéale pour la NBA non seulement de couronner un champion, mais également d’impliquer Zion Williamson et de vendre le monde sur son nouveau phénomène en donnant à son équipe une chance de participer aux séries éliminatoires.

Malheureusement, les Pélicans – qui avaient le calendrier le plus facile des 22 équipes de la bulle – avaient d’autres plans. Ils étaient fermement en contrôle de leur match d’ouverture de la nuit avec le Jazz seulement pour souffler une avance de 16 points et perdre 104-102. Ils ont ensuite enchaîné avec une défaite de 126-103 contre les Clippers.

Les Pélicans se retrouvent maintenant désespérément accrochés à leurs chances en séries éliminatoires.

Un problème pour les pélicans est que Williamson a été soumis à une restriction de minutes depuis qu’il a quitté la bulle après avoir manqué 13 jours d’activité de basket-ball avant leur ouverture.

Zion marque en moyenne 22,3 points, 6,4 rebonds et deux passes avec une note d’activation / désactivation de +10,5 points pour 100 possessions cette saison. Cependant, il n’a joué que 29 minutes depuis le redémarrage: 15 dans leur premier match quand il a siégé la finale 7:19 alors que les Pélicans ont perdu par deux, puis 14 minutes contre les Clippers dans un match qui est rapidement devenu incontrôlable et il a subi un blessure mineure.

On s’attend toujours à ce que Zion soit sur une restriction de minutes, et de plus en plus, il semble clair que la Nouvelle-Orléans valorise l’avenir par rapport au présent.

Les Pélicans jouent au deuxième rythme le plus rapide de la ligue avec 103,93, ce qui est idéal pour obtenir des paniers faciles avant la mise en place de la défense. Cependant, ils ont été bâclés avec le ballon lors de la reprise, retournant le ballon sur 19% de leurs biens.

Bien que Brandon Ingram ait maintenu sa campagne de joueur le plus amélioré tout au long de ce verrouillage, Lonzo Ball et Derrick Favors ont laissé beaucoup à désirer. De toute évidence, il est difficile de gagner lorsque vous n’obtenez pas grand-chose de deux de vos partants.

Les files d’attente avec Zion et Favors ont également été problématiques en raison du manque d’espacement. Alvin Gentry devra résoudre ce problème, mais étant donné la restriction de minutes de Sion, il est difficile de savoir si Gentry en a assez vu.

Analyse des paris et sélection

L’une des plus grosses erreurs que font les gens dans les paris sportifs est de parier sur des équipes parce qu’elles jouent dans un jeu incontournable. C’est un récit qui, lorsqu’il est entendu de manière excessive, peut conduire à des résultats désastreux – croire qu’une équipe jouera au-dessus de son niveau et vous donnera une proposition de valeur attendue positive parce qu’elle est dans une position incontournable est l’incarnation de l’irrationnel.

J’aime me rappeler que si une équipe se retrouve dans un match incontournable, ce n’est probablement pas très bon. Malheureusement, les pélicans se retrouvent maintenant à cet endroit. Avec les Spurs et les Blazers qui grimpent dans le classement, une perte contre les Grizzlies est essentiellement une condamnation à mort pour les pélicans – une condamnation à mort déjà prise en compte par le marché.

Souvent, vous constaterez qu’il y a des équipes qui perdent de la valeur à ces endroits.

Le marché fait des Pelicans les favoris de 4 points sur les Grizzlies sur un terrain neutre avec la plupart des paris publics sur la Nouvelle-Orléans. Bien que les Pélicans aient couché et couvert -7,5 à domicile contre les Grizzlies le 31 janvier, je ne suis pas sûr qu’il soit juste de supposer que ce sont les mêmes équipes qui ont joué à l’époque.

Pour commencer, Jackson ni Brandon Clarke ont joué lors de leur match précédent, et je ne suis pas sûr que les Pélicans jouent au même niveau qu’avant le lock-out.

Compte tenu de l’incertitude quant à l’impact des dos-à-dos sur les équipes dans la bulle et de la manière dont les minutes de Zion seront distribuées, j’ai tendance à passer, mais il y a une certaine valeur sur les Grizzlies à ce prix.

Les Pélicans semblent se préparer pour l’avenir et leur jeu ne me donne pas envie de marquer quatre points sur un terrain neutre. Mon modèle a les Pelicans comme étant 1,23 point de mieux que les Grizzlies sur un terrain neutre. Les Grizzlies n’ont pas encore mis en place un match complet cohérent de 48 minutes, mais il s’agit d’un match d’une à deux possession de toute façon.

LE CHOIX: Grizzlies +4 (ou mieux)

[Bet now at FanDuel. NJ, PA, CO, IN and WV only.]