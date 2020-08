Cotes des paris Jazz vs. Nuggets

Cotes de jazz

Cotes des pépites

Moneyline

Plus / Moins

Temps

15 h 40 ET

la télé

TNT

Les Denver Nuggets et Utah Jazz sont prêts à jouer samedi après-midi dans une bataille qui aura des implications de semis de la Conférence de l’Ouest.

Les Nuggets ont un match et demi d’avance sur les Houston Rockets pour la tête de série n ° 3 tandis que les Jazz sont à égalité pour la tête de série n ° 5 et à seulement un demi-match sur la quatrième dans l’Ouest toujours brouillé.

Denver a remporté les deux matchs au large de l’Utah cette saison, couvrant les outsiders à domicile à 3 points à la fin du mois de janvier, et de nouveau une semaine plus tard, battant le Jazz 98-95 en tant que chiens à 10 points dans l’Utah.

Cela pourrait être un aperçu des séries éliminatoires dans le match 3-6 afin que les équipes puissent jouer un match dans le jeu et retenir certaines choses. Quoi qu’il en soit, explorons cette confrontation et voyons si nous pouvons tirer une certaine valeur du côté.

Jazz de l’Utah

Le Jazz est dans la seconde moitié d’un match consécutif, mais l’Utah a siégé la majorité de sa formation de départ vendredi après-midi. Donovan Mitchell, Rudy Gobert, Mike Conley et Royce O’Neale ont tous été absents de la défaite de l’équipe face aux Spurs de San Antonio, mais l’espoir est que tous seront disponibles samedi.

Gobert était sur le rapport de blessure pour se reposer alors attendez-vous à lui, mais assurez-vous de vérifier le traqueur des joueurs de Fantasy Labs pour surveiller les autres blessures.

Sans Bojan Bogdanovic, le Jazz fait mal du côté offensif. Dans la bulle, l’Utah a affiché la quatrième pire infraction pour 100 possessions, et il y a des raisons évidentes à cela.

L’équipe de Quinn Synder a eu du mal à créer pour d’autres depuis le redémarrage; l’équipe est dans la moitié inférieure du pourcentage d’aide, mais a également le pourcentage de roulement le plus élevé de toutes les équipes d’Orlando.

Bien que Bogdanovic ne soit pas un facilitateur, c’est quelqu’un qui stimule l’offensive avec son espacement au sol.

Denver Nuggets

L’histoire principale de Denver dans la bulle a été que Michael Porter Jr. MPJ a été électrique lors de ses trois derniers concours, avec une moyenne de 31 points et 13 rebonds sur des barres obliques 62/59/93.

Si le choix de première ronde de Denver en 2019 doit devenir une star comme celle-ci, la trajectoire de ses perspectives d’avenir aux côtés de Nikola Jokic et Jamal Murray change radicalement.

En parlant de Murray, le garde est sorti de toute la bulle avec une blessure aux ischio-jambiers lancinante, mais a été discutable les deux derniers matchs. Vous pouvez surveiller son statut ici, comme on pourrait penser que Murray sera de retour pour quelques matchs de classement afin de se réchauffer pour les séries éliminatoires, mais nous ne savons pas encore quand.

Gary Harris et Will Barton ont également été hors de la durée du séjour de Denver dans la bulle et ont été exclus pour celui-ci. Troy Daniels est également sur le rapport de blessure.

Les blessures ont certainement nui à la défense généralement solide de Denver. La défense de Denver accorde 12 points de plus pour 100 possessions que lors de la saison régulière et a été vers le bas de la ligue en termes de classement net, près de quatre points de moins que son adversaire.

Certains des chiffres peuvent être nuageux cependant, les Nuggets ont reposé des contributeurs clés dans la seconde moitié de leur match contre les Blazers jeudi soir, et l’équipe a lâché la corde lors de son match d’ouverture contre Miami, s’adaptant à la nouvelle rotation.

Entre les deux défaites, Denver a remporté des victoires impressionnantes contre le Thunder d’Oklahoma City en prolongation et les Spurs torrides dans un va-et-vient. En dépit d’être en désavantage numérique, les Nuggets ont joué admirablement et les acteurs s’intensifient. Cet étirement pourrait aider la profondeur des Nuggets à long terme.

Analyse des paris et sélection

BetMGM a laissé tomber un premier match d’Utah -1, mais DraftKings a ouvert avec Denver -1, soulignant que personne ne sait vraiment faire de celui-ci, et je suis d’accord. Denver n’a montré aucun signe d’arrêter qui que ce soit sur D depuis le redémarrage, mais l’Utah a eu du mal à le faire attaquer avec Bogdanovic.

Dans un jeu de tirage au sort, je m’appuie avec les Nuggets. Ils maintiennent toujours une certaine identité autour de Jokic et MPJ a été électrique à Orlando. Si Murray joue, même avec une restriction de minutes, c’est de la sauce, mais je ne peux pas soutenir l’Utah avec la façon dont ils ont regardé jusqu’à présent.

Choisir: Denver -1 ou mieux

