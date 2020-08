Parier sur des accessoires peut être l’un des moyens les plus simples de constituer votre bankroll. Les paris sportifs ont tendance à offrir des limites plus basses et à agir moins sur les accessoires que sur les jeux, de sorte qu’ils ne sont pas autant incités à publier une ligne précise.

C’est là que notre outil Player Prop est utile. Nous comparons nos projections NBA de pointe aux accessoires affichés sur une variété de paris sportifs pour identifier les meilleurs jeux chaque jour. Chaque pari est ensuite noté sur une échelle de 1 à 10, 10 étant la meilleure note possible.

Voici comment ces accessoires se sont comportés cette saison avant la fermeture:

Catégorie FantasyLabs

Victoire-Perte (Win PCT)

Pari de qualité de 10

775-572 (57%)

Pari Qualité de 9

942-776 (54%)

Pari Qualité de 8

1432-1263 (52%)

Cotes à partir de dimanche et via DraftKings. Obtenez jusqu’à 1000 $ de bonus d’inscription chez DraftKings aujourd’hui ou consultez plus d’offres et de critiques pour le meilleurs paris sportifs en ligne.

Les accessoires de ce soir proviennent de deux des sept matchs de l’ardoise:

Grizzlies vs Raptors à 14 h ET

Sixers vs Trail Blazers à 18 h 30 ET sur NBA TV

Paris sur les accessoires du joueur NBA

Raptors de Toronto, Marc Gasol

The Prop: plus de 2,5 passes décisives (FanDuel)

Marc Gasol n’est pas forcément l’aîné de Nikola Jokic car si Gasol peut passer, il n’a jamais été le meneur de l’offensive de son équipe.

Gasol a simplement été un bon passeur secondaire, distribuant à ses coéquipiers autour de la ligne des lancers francs ou passant hors du poteau. Ce genre de passe a toujours une valeur énorme, cependant, en particulier dans l’attaque fluide des Raptors.

Alors que les Raptors subissent une défaite fulgurante face aux Celtics, ils ont une chance de retrouver leurs moyens productifs contre les Grizzlies. Gasol a récolté quatre passes contre Boston, le maximum qu’il a obtenu dans un match de classement. Il a récolté en moyenne deux passes à Orlando; il a distribué 3,3 passes décisives dans un match de la saison.

Selon les statistiques de NBA.com, les Grizzlies sont 18e pour les passes décisives de l’adversaire par match (24,8). L’offensive des Raptors consiste en un mouvement de joueurs d’élite – quelqu’un semble toujours être ouvert. Et même si quelqu’un ne l’est pas, les Raptors trouvent généralement un bon coup.

Notre outil de support de joueur a prévu que Gasol totalise 3,1 passes décisives. Attendez-vous à ce qu’il fasse partie d’une victoire de rebond, et sa facilitation devrait être solide.

Je prendrais le dessus ici et le garderais à 2,5.

[Bet now at FanDuel. NJ, PA, CO, IN and WV only.]

Philadelphie 76ers, Joel Embiid

The Prop: Plus de 12,5 rebonds (FanDuel)

Joel Embiid avait une légère baisse de l’année avant la bulle d’Orlando, mais depuis le redémarrage de la NBA, Embiid est revenu à son état normal.

Embiid a marqué 30 points par match et a tiré 53,8% du terrain en quatre matchs de classement. Il a également continué à être une machine à rebondir, saisissant 13,5 rebonds par match. Lors de la défaite des Sixers contre les Pacers le 1er août, il a égalisé sa saison avec 21 rebonds.

Les Trail Blazers ont de bons rebondeurs à Jusuf Nurkic, Zach Collins et Hassan Whiteside. Whiteside est absent pour le match de dimanche en raison d’une blessure à la hanche, selon Jason Quick de l’Athletic.

Embiid a récolté plus de 10 rebonds dans trois des quatre matchs de classement des Sixers. La seule fois où il n’a pas fait cela, c’est quand il a attrapé neuf rebonds contre les Spurs. Étant donné que les Sixers seront sans Ben Simmons (genou) dans un avenir prévisible, plus de responsabilités continueront à incomber à Embiid de travailler dur sur les planches.

Cela ne devrait cependant pas être difficile. Il est classé parmi les 10 premiers en rebonds par match au cours des deux dernières saisons, et il a en moyenne 12 rebonds par match cette saison. Nos projets d’outils de support de joueur Embiid captureront 14,2 rebonds.

Je parierais ici et le garderais à 12,5.

[Bet now at FanDuel. NJ, PA, CO, IN and WV only.]