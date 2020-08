Maintenant, c’est un dimanche pour les parieurs sportifs. Le baseball, le hockey, le golf et la NASCAR sont tous au rendez-vous, ainsi qu’une liste de six matchs de la NBA toute la journée, à commencer par le match Washington Wizards contre Brooklyn Nets à 14 h. ET.

Les parieurs occasionnels sautent sur l’opportunité de parier sur le buffet d’activités sportives d’aujourd’hui, y compris la NBA. Sharps s’est également intéressé à l’ardoise de basket-ball d’aujourd’hui, ciblant spécifiquement Wizards vs Nets.

Selon les outils de paris de The Action Network, l’argent intelligent a pris deux positions sur ce jeu, se posant à la fois sur le spread et sur / sous.

Washington Wizards vs Brooklyn Nets Choix de paris pointu

14h00. ET | OUI

Cotes à compter de dimanche à 9 h 30 HE

La mort, les impôts et les objets tranchants parient sur la NBA. Le redémarrage de la NBA n’a encore que quelques jours, mais un scénario clé parmi les fans, les analystes et les parieurs a été le score explosif.

La défense (et les parieurs) finiront-elles par rattraper leur retard? Absolument. Mais quand il s’agit de Wizards vs Nets, les sages pensent toujours que ce sur / sous ouvert est trop bas.

Sharps n’a pas perdu de temps pour faire apparaître ce total dès qu’il était disponible, en témoigne deux mouvements de vapeur déclenchés via les signaux de paris de Sports Insights.

Cela signifie qu’à deux occasions distinctes, l’argent des parieurs respectés est entré dans les Wizards vs Nets, ce qui a incité les parieurs à réagir en augmentant le total de 233 à 235.

Mais les objets tranchants ne se contentent pas du total.

Les signaux de paris de Sports Insights signalent également trois mouvements de vapeur sur les Nets, il n’est donc pas surprenant de voir ce nombre passer de son ouverture de Brooklyn -1,5 à -3.

Angles vifs:

Fini (passé de 233 à 255)

Filets (passés de -1,5 à -3)

