Houston Rockets a réussi à gagner à domicile contre Bucks de Milwaukee par 120-116 dans une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de vaincre à la maison pour Dallas Mavericks 149-153, donc après le match, ils ajoutent un total de quatre victoires consécutives. De leur côté, les visiteurs ont également remporté la victoire à domicile contre Celtics de Boston par 119-112.

08/03/2020

Agir à 08h55

CEST

.

Avec ce résultat, Houston Rockets parvient à s’imposer en barrage avec 41 victoires en 65 matchs joués, tandis que Bucks de MilwaukeeAprès le match, il reste également en barrages avec 54 matchs gagnés sur 66 joués. Suivez le classement NBA après le duel.

Au cours du premier trimestre, les locaux ont été les principaux protagonistes, en fait, ils ont obtenu un 13-2 partiel et ils ont obtenu la différence maximale de points (trois points) à la fin du trimestre pour terminer avec un résultat de 32-29.

Houston en profite

Puis au deuxième quart, les joueurs de Houston Rockets Ils se sont distanciés sur le tableau de bord, en fait, ils ont obtenu un autre set 10-2 au quatrième et ont augmenté l’écart à un maximum de 10 points (45-35) au cours du quatrième, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 30-25. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 62-54 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, il y a eu des alternances dans le tableau de bord, qui s’est terminé par un résultat partiel de 27-36 et un résultat global de 89-90. Enfin, le dernier quart a de nouveau connu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 31-26, clôturant ainsi le match avec un résultat final de 120-116 en faveur de Houston Rockets.

Une grande partie de la victoire de Houston Rockets a été cimenté de 31 points, huit passes et six rebonds de Russell Westbrook et les 24 points, sept passes et sept rebonds de James Harden.

Grand Antetokounmpo

Les 36 points, huit passes et 18 rebonds de Giannis Antetokounmpo et les 27 points, quatre passes et 12 rebonds de Khris Middleton n’étaient pas assez pour Bucks de Milwaukee gagner le match.

Après avoir remporté le match, le prochain affrontement de Houston Rockets sera contre Portland Trail Blazers dans le L’arène. Pour sa part, le prochain adversaire de Bucks de Milwaukee être Filets de Brooklyn, avec lequel il jouera dans le Visa de centre sportif. Suivez tout le calendrier de la NBA.