Russell Westbrook a fait un retour en bonne santé après avoir raté deux matchs avec une contusion quadruple droite, mais les Rockets de Houston n’avaient pas assez de distribution de soutien lors de la défaite 123-105 de mardi contre San Antonio.

Les gardes vétérans James Harden et Eric Gordon se sont reposés chacun à l’avant d’une séquence de matchs consécutifs, tandis que Danuel House Jr. a raté le match en raison d’une blessure mineure à l’orteil. Tous les trois devraient jouer le deuxième match de mercredi consécutif contre l’Indiana.

Entre les absences de Harden, Gordon et House, les Rockets (44-26) étaient sans leurs trois de leurs six meilleurs joueurs de rotation et affrontaient un groupe motivé des Spurs (32-38) qui se battait pour rester en lice pour les séries éliminatoires. Houston, en revanche, est de plus en plus susceptible d’être dans la série n ° 4 contre n ° 5 au premier tour des séries éliminatoires de l’Ouest, et n’a donc guère d’incitation à faire pression pour gagner alors que la saison régulière se termine.

«Assurez-vous simplement que tout le monde soit en bonne santé», a déclaré Westbrook lorsqu’on lui a demandé quel était le but de l’équipe pour ses deux derniers matchs avant les séries éliminatoires.

Westbrook a mené les Rockets avec 20 points et six passes en 28 minutes mardi, et il a même réussi deux de ses quatre 3 points (50%). Maintenant dans sa 12e saison NBA, le gardien All-Star va s’asseoir mercredi pour une maintenance planifiée, comme il l’a fait toute la saison dans des scénarios consécutifs.

Jeff Green et Ben McLemore, qui ont commencé à la place de House et Harden, ont soutenu Westbrook avec 17 et 16 points, respectivement. Green a réussi six de ses neuf tirs (66,7%) sur le terrain, tandis que McLemore a mené Houston avec quatre lancers à 3 points en 12 tentatives.

Avec Green et McLemore hors de leurs rôles habituels, l’entraîneur-chef Mike D’Antoni s’est tourné vers plusieurs nouveaux visages pour remplir ses minutes de banc. Le gardien recrue Chris Clemons a frappé trois points à 3 points et a marqué 13 points en 16 minutes, tandis que l’attaquant vétéran DeMarre Carroll et le gardien de tir recrue Michael Frazier ont chacun marqué six points en environ 20 minutes.

Les Spurs ont été menés par 24 points et 11 rebonds sur le banc de l’attaquant recrue Keldon Johnson, tandis que le vétéran DeMar DeRozan a ajouté 23 points. En tout, les Spurs équilibrés (qui restent juste à l’extérieur de la 9e place du classement Ouest) ont inscrit sept joueurs à deux chiffres.

San Antonio a tiré plus de 40% sur 3 points, tandis que les Rockets ont eu du mal à seulement 14 sur 48 (29,2%). Robert Covington n’a fait aucune de ses six tentatives, et il ne tire maintenant que 9 sur 44 (20,5%) en six matchs dans la «bulle» de la NBA. Même s’il est précieux en défense, les Rockets espèrent qu’il trouvera également son rythme en tant que tireur avant les séries éliminatoires.

Avec Harden, Gordon et House de retour et Westbrook éliminé, les Rockets reviendront au combat mercredi contre les Indiana Pacers (43-28). Le tip-off est fixé à 15h00. Central, avec une émission nationale sur NBA TV et une émission régionale diffusée sur AT&T SportsNet Southwest.