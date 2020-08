Les Pélicans de la Nouvelle-Orléans étaient l’une des pires équipes de la bulle de la NBA. Leurs difficultés lors de la reprise de la NBA à Orlando ont également été amplifiées par leur position en tant que l’un des challengers pour la dernière place en séries éliminatoires de la Conférence Ouest.

Il y a une variété de choses qui ont changé pour les pélicans à l’intérieur de la bulle, certaines sous leur contrôle et d’autres non. L’équipe n’a jamais été en mesure de reproduire la chimie qu’elle avait avant la bulle, une des choses hors de son contrôle. Mais ils n’ont pas non plus exécuté au niveau qu’ils avaient avant la bulle, qu’ils pouvaient contrôler.

Zach Lowe d’ESPN a inclus la Nouvelle-Orléans dans sa chronique hebdomadaire « Dix choses NBA que j’aime et que je n’aime pas » et a essayé d’examiner certaines des raisons des échecs de la Nouvelle-Orléans et quelles sont leurs perspectives pour l’avenir après être tombé à plat dans la bulle.

Premièrement, il a discuté des difficultés de Lonzo Ball et de ce que son avenir lui réserve.

«Le sauteur de Lonzo Ball l’a (encore) abandonné jusqu’à ce qu’il soit trop tard. … Si Ball reste à la Nouvelle-Orléans – et reste engagé – il pourrait devenir un gardien de tweener spécialisé dans les coups de pied, les passes supplémentaires, les lobs à Williamson et (les dieux du basket-ball le veulent) juste assez de trois points.

Comme le note Lowe, la capacité de Ball à atteindre des 3 points déterminera la durée et le succès de sa carrière en NBA. Sa saison junior l’a présenté en tant que tireur, mais que ce soit un éclair dans la casserole ou un virage dans un virage sera encore déterminé.

Lowe a également examiné le plus grand domaine de luttes pour les pélicans dans leurs problèmes défensifs.

«La Nouvelle-Orléans a été un moins-58 impensable en 104 minutes de bulle avec (Zion) Williamson au sol. Ils ont accordé près de 130 points pour 100 possessions – pas tout à fait le niveau où vous feriez mieux d’encrasser le pire tireur de lancer franc adverse, mais pas si loin. Il semble que l’amélioration de la défense de la Nouvelle-Orléans avec Williamson au sol en février et mars était en partie une illusion – basée (entre autres) sur des tirs aléatoires en brique à 3 points de la part de mes adversaires.

La cote défensive des Pélicans a augmenté après les débuts de Williamson, mais ce fut une amélioration largement insoutenable. De même, cependant, leur performance à l’intérieur de la bulle est probablement insoutenable dans l’autre sens. Williamson, en particulier, a eu une mauvaise passe du côté défensif dans la bulle, comme c’est souvent le cas avec les recrues. Il ne fera que s’améliorer avec plus de temps en NBA.

La section entière vaut la peine d’être lue pour les fans des Pélicans car elle brosse à la fois une image sombre du jeu des Pélicans dans la bulle et une image brillante pour l’avenir de la franchise.