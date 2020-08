LISBONNE, Portugal (AP) – Il y a un rebondissement pour Neymar qui entame mardi la demi-finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Leipzig.

Neymar et Leipzig ont des liens étroits avec la société de boissons énergisantes Red Bull. Il parraine le Brésilien et est à l’origine de la création de l’équipe de Leipzig il y a un peu plus de dix ans, le club étant toujours impopulaire parmi de nombreux fans en Allemagne.

Neymar, à la recherche de son premier titre en Ligue des champions avec le PSG, entretient une relation de longue date avec Red Bull et est souvent promu par la société.

La semaine dernière, Red Bull le félicitait pour avoir conduit le PSG en demi-finale du tournoi européen après une victoire 2-1 sur l’Atalanta.

« Quel match! » a déclaré l’un des comptes de Red Bull sur Instagram. «Félicitations à @neymarjr et #PSG qui ont réservé leur place pour la demi-finale #UCL!»

Peu de temps après, Red Bull a salué la victoire de Leipzig en quart de finale contre l’Atlético Madrid pour organiser la quatrième rencontre entre son joueur et son club.

Neymar a un partenariat avec Red Bull depuis 2010, un an après la fondation de Leipzig en Allemagne.

Lui et son institut organisent depuis plusieurs années un tournoi de football à cinq organisé par Red Bull. Il y a quelques mois, Neymar est apparu sur le compte Instagram de la société pour promouvoir le tournoi et proposer un programme de formation aux téléspectateurs. Il a été montré tenant une canette Red Bull et portant une chemise avec la marque Red Bull.

L’événement Red Bull a en fait créé des problèmes pour Neymar l’année dernière, lorsqu’il n’a pas pu se présenter à temps pour le PSG en début de saison en raison du calendrier du tournoi. Le PSG a contesté l’affirmation de Neymar selon laquelle il avait informé le club à l’avance de ses projets. Le PSG a finalement publié un communiqué disant qu’il prendrait «les mesures appropriées» contre Neymar.

C’était aussi un événement Red Bull dans lequel Neymar, qui a également Nike comme sponsor majeur, a été critiqué par les fans du PSG après avoir déclaré que l’un de ses meilleurs souvenirs de football avait aidé Barcelone à mettre le PSG 6-1 en déroute lors d’un match de Ligue des champions.

Leipzig a été fondée en 2009 après que Red Bull a créé un nouveau club qui a acheté les droits de licence du SSV Markranstaedt de cinquième rang. La société a financé la promotion régulière de la nouvelle équipe dans les ligues inférieures. La Bundesliga a été atteinte en 2016 et la Ligue des champions quelques années plus tard.

Le partenariat avec Red Bull a rendu le club impopulaire en Allemagne, suscitant des protestations de la part des supporters adverses lors des matchs. Les membres fondateurs avaient des liens avec Red Bull sans processus ouvert pour devenir membre avec droit de vote, laissant les fans ordinaires avec peu de voix sur la façon dont le club est géré.

Leipzig n’a pas dépassé la phase de groupes lors de ses débuts en Ligue des champions en 2017-18, atteignant finalement les quarts de finale de la Ligue Europa. Cette saison, sa deuxième dans le meilleur tournoi de clubs européens, il a atteint la phase à élimination directe d’un groupe qui comprenait Benfica, Lyon et Zenit Saint-Pétersbourg, puis éliminé le vice-champion de la saison dernière Tottenham en huitièmes de finale.

Leipzig a été l’équipe Red Bull la plus performante mais n’est pas la seule reprise par la société de boissons énergisantes. D’autres incluent Red Bull Salzburg en Autriche, les Red Bulls de New York aux États-Unis et Red Bull Bragantino au Brésil.

Une victoire contre le PSG de Neymar ne laisserait Leipzig qu’à un match de la victoire de la Coupe d’Europe.