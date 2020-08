Qui est le meilleur joueur? (Photo: .)

Robin van Persie pense que Kylian Mbappe opère à un «niveau différent» de l’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski et de son coéquipier du Paris Saint-Germain Neymar alors qu’on lui a demandé d’évaluer les meilleurs attaquants restés en Ligue des champions.

Ni Neymar ni Mbappe n’ont figuré sur la feuille de match alors que le PSG valsait devant le Red Bull Leipzig mardi soir pour atteindre la finale de la Ligue des champions pour la première fois.

Leur victoire 3-0 les verra affronter le Bayern Munich ou Lyon en finale, les équipes allemande et française se rencontrant mercredi soir.

Le Bayern est le grand favori pour rejoindre le PSG, ce qui n’est pas surprenant compte tenu de la forme de Lewandowski – qui a marqué 14 buts en huit matches de Ligue des champions cette saison.

Mbappe et Neymar ont marqué huit buts en Ligue des champions lors de la campagne 2019/20, mais Van Persie pense que la contribution globale de Mbappe fait de lui le meilleur attaquant de la compétition.

« Trois joueurs incroyables, des joueurs de niveau supérieur », a déclaré Van Persie à BT Sport lorsqu’on lui a demandé de choisir qui est le meilleur.

Van Persie est un grand admirateur de Mbappe (Photo: Soccrates / .)

«Lewandowski est une telle joie à regarder. Depuis sept ou huit ans, il est de classe mondiale. Si cohérent.

«Neymar, tout le monde le sait, est un joueur fantastique. Ce que j’aime vraiment chez lui, c’est que même s’il rate des occasions, il fait ses dribbles.

«Même lors du dernier match, au dernier tour, il a fait 16 dribbles, ce qui est le plus des 10 dernières années que nous ayons vues. Il est irréel.

«Mais Mbappe est autre chose à mon avis. Il joue à un niveau si élevé, à une vitesse aussi élevée, mais il voit toujours les balles traversantes.

«Chaque choix qu’il fait, quand dribbler, quand passer, quand tirer, quand donner une passe décisive. Il donne également beaucoup d’aide.

«Pour moi, je choisirais Mbappe parce qu’il joue à une vitesse différente, à un niveau différent.»

